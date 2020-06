Eigentlich sollten in der Corona-Krise regionale Händler, Gastronomen und Dienstleister in und um Neuruppin mit 100 Gutscheinen á 50 Euro unterstützt werden – die Aktion „100 mal 50 für unsere Heimat“ kommt aber so gut an, dass jetzt schon mehr als 220 Gutscheine gekauft werden konnten. Sie sind für sogenannte Alltagshelden bestimmt.