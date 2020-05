Neuruppin

Nach einem Vorfall am Dienstag in Neuruppin hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen Verletzung der elterlichen Fürsorgepflicht eingeleitet. Beamte hatten am Vormittag ein dreijähriges Mädchen aufgegriffen, das allein und leicht bekleidet unterwegs war.

Vater hatte 1,24 Promille und schlief

Die Polizisten brachten das Mädchen nach Hause und weckten seinen Vater. Der Mann hatte einen Alkoholwert von 1,24 Promille. Das Mädchen wurde der Mutter übergeben, die das Haus offenbar nur kurz verlassen hatte. Die Polizei informierte alle zuständigen Ämter über den Vorfall.

Von MAZonline