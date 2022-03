Neuruppin: Dreitägiger Warnstreik bei den Ruppiner Kliniken

Neuruppin

Mit Workshops im Jugendfreizeitzentrum JFZ in der Fehrbelliner Straße in Neuruppin beginnt am Dienstag der dreitägige Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Die Gewerkschaft fordert für die etwa 1400 nicht-ärztlichen Beschäftigten der Ruppiner Kliniken und der Klinik-Tochter OGD 100 Prozent Lohn nach dem Tarif des öffentlichen Dienstes.

Die Klinikführung ist zwar bereit, für alle Mitarbeiter mehr Lohn zu zahlen – 100 Prozent nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD) sollen aber nur die etwa 800 Beschäftigten bekommen, die in der Pflege arbeiten, nicht jedoch die Beschäftigten in den Laboren und den anderen Bereichen.

Kreistag OPR beschäftigt sich mit Petition von Klinik-Mitarbeitern

Am Mittwoch soll es ab 8 Uhr eine Demo zum Landratsamt in Neuruppin und dort ab 9 Uhr eine Demonstration geben. Für Donnerstag, 31. März, ist dann ab 15 Uhr eine Protestkundgebung vor dem Kreistag geplant, der ab 16.30 Uhr im Sport- und Kulturzentrum in Kyritz tagt.

Im nichtöffentlichen Teil des Kreistages soll es auch um eine Petition von mehr 900 als Klinik-Mitarbeiter gehen, in der die Rückkehr des Krankenhauses in den Verband der kommunalen Arbeitgeber gefordert wird.

Von Andreas Vogel