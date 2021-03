Edeka darf insgesamt 51 Real-Märkte übernehmen. So entschied das Kartellamt. Dazu gehört auch der Real-Markt in Neuruppin. Doch noch ist unklar, was damit passiert. Es könnte Monate dauern, bis dort ein neuer Edeka-Markt eröffnet. Auch ob die Familie Brehme zuschlagen wird, die in Neuruppin und Rheinsberg schon einen Edeka betreibt, ist ungewiss.