Neuruppin: Ein Elektro-Auto für die Genossenschaft

Die Neuruppiner Wohnungsbaugenossenschaft Karl-Friedrich Schinkel will den zweiten Schritt zu mehr Elektromobilität wagen: Nachdem vor zehn Monaten bereits in der Anna-Hausen-Straße eine Ladesäule für Elektroautos errichtet wurde, soll ab 1. November auf einem der beiden Ladeplätze ein Car-Sharing-Fahrzeug für jedermann stehen – ein Nissan Leaf, ausgestattet mit einer Batterie, mit der man etwa 280 Kilometer weit kommt, ehe man die Batterie wieder aufladen muss.

Einzige Bedingung: Die Nutzer des Elektroautos müssen sich zuvor auf ihrem Smartphone eine App herunterladen und sich registrieren. Dann können sie das leise Gefährt für die geplante Tour für einen Tag oder die gewünschten Stunden mieten. Die erste Stunde kostet knapp drei Euro inklusive zehn Freikilometer, für jeden weiteren Kilometer werden 20 Cent fällig.

Zunächst an das Rheinsberger Tor gedacht

Die Idee für so ein Car-Sharing-Modell für ein Elektroauto hatte Cornelia Krell (55) bereits vor einem Jahr. Damals wollte die Chefin des Autozentrums Treskow allerdings so ein Modell noch am Bahnhof Rheinsberger Tor in Neuruppin aufziehen – weil es dort so viel Betrieb gibt und längst nicht jeder Bahnkunde den Bus erreicht, der ihn zum gewünschten Ziel bringt.

Doch zum einen soll der Parkplatz am Rheinsberger Tor zum Busbahnhof umgestaltet werden, so dass es ungünstig wäre, dort jetzt noch eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge zu errichten. Zum anderen dauerte es eine Weile, bis sich Interessenten für die Car-Sharing-Idee in Neuruppin fanden.

Nur die App muss noch fertig werden

Für die Wohnungsbaugenossenschaft (WBG) lag die gemeinschaftliche Nutzung (englisch: car-sharing) eines Elektroautos nahe, gab es doch schon seit geraumer Zeit die mit den Neuruppiner Stadtwerken abgestimmten Pläne für eine Ladesäule in der Anna-Hausen-Straße, sagt Heiko Weißenfels von der WBG.

Dennoch bedurfte es noch einiger Abstimmungen, bis klar war, dass das Autozentrum Treskow sich um das Bereitstellen eines Elektroautos kümmert, die Stadtwerke um den Strom und die Genossenschaft den Stellplatz für das Elektroauto zur Verfügung stellt. Nun muss nur noch die App fertiggestellt werden, mit der sich das Auto mieten, öffnen und auch schließen lässt.

Cornelia Krell ist optimistisch, dass die App im Oktober zur Verfügung stehen wird. Das Autozentrum Treskow verkauft seit 2012 Elektrofahrzeuge. Bisher hielt sich die Nachfrage in Grenzen. Bis Ende 2019 wurden 21 Elektroautos verkauft – in diesem Jahr waren es schon 23.

Die Reichweite hat zugelegt

Das liegt wohl nicht allein daran, dass es seit Jahresbeginn einen Zuschuss von bis zu 9000 Euro gibt, sondern auch an der größeren Reichweite der Autos. 2012 lag sie noch bei etwa 100 Kilometern, jetzt bei knapp 300 oder knapp 400 Kilometern – je nach Leistung der Batterie.

Cornelia Krell, die im Löwenberger Land wohnt und täglich rund 80 Kilometer fährt, hat seit knapp einem Jahr ein Elektroauto. „Ich kann zu Hause laden und auf Arbeit“, sagt die gelernte Diplomgeologin, die aus Fehrbellin stammt.

Die Ladesäule in der Anna-Hausen-Straße wurde in diesem Jahr gut 50 mal zum Aufladen genutzt. Quelle: Henry Mundt

Für Robert Liefke, Chef der Neuruppiner Wohnungsbaugesellschaft NWG, sind indes Elektroautos für seine Mieter kein Thema. „Der technische Vorgang zum Verwalten ist viel zu groß.“ Zudem muss Liefke derzeit ein ganz anderes Problem lösen: genug Platz schaffen für die steigende Zahl an E-Bikes und Elektrorollern für seine Mieter.

