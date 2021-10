Neuruppin: Ein Warnsystem bei Wasserknappheit

Neuruppin

Der Regen reicht noch nicht. Obwohl es in diesem Jahr im Landkreis deutlich mehr geregnet hat als 2020 und 2019, konnten die Defizite beim Wasserhaushalt in der Region nicht ausgeglichen werden. Dieses Fazit ziehen Dirk Geißler und Martin Recker von der Unteren Wasserbehörde in Neuruppin kurz vor dem Abschluss des Wasserhaushaltsjahres 2021. Dieses endet am 31. Oktober.

Laut den Experten fehlten bis Ende September gut 50 Milliliter Regen je Quadratmeter. Das klingt zwar nicht viel, allerdings sah es in den Vorjahren nicht besser aus. 2020 fehlten in Ostprignitz-Ruppin je Quadratmeter 267 Milliliter, 2019 waren es sogar 295 Milliliter je Quadratmeter.

Drei Kontrollpegel in der Region – für Rhin, Dosse und Jäglitz

Weil es in der gesamten Mark nicht besser aussieht, hat das Land Brandenburg ein sogenanntes Niedrigwasserkonzept erarbeitet, zu dem 25 Kontrollpegel gehören. Darunter sind auch drei in der Region: Mit dem Pegel in Rhinow im Havelland wird der Wasserstand im Rhin überwacht, mit dem in Hohenofen bei Neustadt der Wasserstand in der Dosse und mit dem an der Bundesstraße 5 in Kyritz der Zustand der Jäglitz, sagt Dirk Geißler.

An den Kontrollpegeln soll ab dem nächsten Jahr mit einer Art Ampel reguliert werden, ab wann Landwirte und private Haushalte kein Wasser mehr aus Flüssen und Seen entnehmen dürfen. Bei Rot wird die Wasserentnahme eingeschränkt, bei Grün ist alles in Ordnung, bei Gelb gilt es, den Wasserstand besonders zu beachten. „Die Wasser- und Bodenverbände der Regionen werden an diesem Konzept, das vom Land gesteuert und koordiniert wird, mitarbeiten“, sagt Geißler.

Wasser- und Bodenverband arbeitet an einem computergestützten Modell

Demnach wird beim Wasser- und Bodenverband Dosse-Jäglitz bereits jetzt an einem computergestützten Bilanzmodell gearbeitet. Mit diesem soll künftig das Beliefern und Zurückhalten von Wasser in den einzelnen Gebieten gesteuert werden.

Wann dieses Bilanzmodell in Betrieb gehen kann, das ist aber unklar. Derzeit sei man noch dabei, die umfangreichen Daten dafür in das System einzupflegen, so Geißler.

Wassermangel ist laut Geißler eine oft unterschätzte Gefahr. Denn dadurch leiden nicht allein Pflanzen und Tiere, auch das Grundwasser könne sich dann nicht neu bilden.

Wasser aus der Müritz gab es nur bis 2019

Hinzu kommt, dass sich der Wassermangel natürlich auf die Flüsse und Seen in der Region auswirkt. Bis zum Jahr 2019 konnte dieser Verlust durch einen Zufluss aus der Müritz reguliert werden. Aber das ist vorbei. Denn auch an der Müritz, die eine Fläche von 112 Quadratkilometern bedeckt und damit der größte vollständig in Deutschland liegende See ist, gehen die Trockenjahre nicht vorbei. Damit der Wasserspiegel in der Müritz nicht weiter sinkt, wird vorerst kein Wasser mehr nach Brandenburg abgegeben.

Das wirkt sich nicht allein auf die Rheinsberger Gewässer, sondern bis in das Rhinluch aus. „Das Feuchtgebiet muss stets mit ausreichend Wasser versorgt sein“, sagt Dirk Geißler.

Mehr Regen im Mai, deutlich weniger im September

Der Experte geht von einer jahrelangen Aufgabe beim Aufbau des Niedrigwassersystems aus – und davon, dass es Niedrigwassersituationen wohl noch öfter geben wird. Denn in den vergangenen Jahren gab es in Ostprignitz-Ruppin im Winter kaum Schnee, der für das Bilden von Grundwasser wichtig ist.

Zudem waren die Frühjahre recht trocken. Mit der Ausnahme in diesem Jahr: Da hat die Niederschlagsmenge im Landkreis im März und April das monatliche Mittel erreicht und im Mai sogar deutlich überboten. Deutlich weniger Regen als im Durchschnitt fiel indes im September.

Von Andreas Vogel