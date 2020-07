Neuruppin: Eine Chefin für die Staatsanwaltschaft

Neuruppin

Es hat zwar etwas gedauert, aber nach gut einem Jahr wird die Stelle des Leitenden Oberstaatsanwalts der Staatsanwaltschaft Neuruppin zum 1. August neu besetzt: „Das Kabinett hat dem Vorschlag der Justizministerin Susanne Hoffmann zugestimmt“, sagte am Montag Ministeriumssprecher Frank Schauka.

Die Karriere in Neuruppin begonnen

Demnach geht der Chefposten der Anklagebehörde in Neuruppin mit Iris Müller-Lintzen erstmals an eine Frau. Die Juristin stammt zwar aus Nordrhein-Westfalen, hat ihre Laufbahn als Staatsanwältin aber 1994 in Neuruppin begonnen, bevor sie zur Generalbundesanwaltschaft nach Leipzig und Karlsruhe wechselte und dann auch für einige Zeit in Potsdam arbeitete. Derzeit ist Iris Müller-Lintzen Leitende Oberstaatsanwältin bei der Generalstaatsanwaltschaft Brandenburg und arbeitet in der Stadt an der Havel.

Vorgänger wechselte nach Potsdam

Müller-Lintzen ist Nachfolgerin von Wilfried Lehmann, der die Behörde 2015 übernommen hatte und im Juni 2019 als Chef der Anklagebehörde nach Potsdam gewechselt ist.

Die Juristin ist dann die einzige Frau im Land Brandenburg, die eine Staatsanwaltschaft leitet. Den Anklagebehörden in Cottbus, Frankfurt und Potsdam steht jeweils ein Mann vor. Auch die Staatsanwaltschaft Neuruppin, die zuständig für Ermittlungen in den Kreisen Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Oberhavel und Uckermark ist, wurde bisher ausschließlich von Männer geleitet: Erardo Rautenberg, Gerd Schnittcher und Wilfried Lehmann.

Von Andreas Vogel