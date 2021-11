Neuruppin

Die düsteren Prognosen der vergangenen Jahre sind nicht eingetreten: Neuruppin konnte auch im vergangenen Jahr seine Einwohnerzahl weitgehend konstant halten. Sie ist nur ganz leicht gesunken, bestätigt die Stadtverwaltung jetzt. Waren Ende 2029 noch 31.548 Menschen in Neuruppin gemeldet, so waren es am 31. Dezember 2020 exakt 31.534, also 14 Personen weniger. 

Betrachtet man die vergangenen zehn Jahre, ist Neuruppin sogar leicht gewachsen: um etwa 550 Einwohne seit 2010.

„Mit Blick auf die düsteren Bevölkerungsprognosen von vor einigen Jahren, ist das bereits eine positive Entwicklung“, sagt Bürgermeister Nico Ruhle. „Der Schlüssel, um Menschen in unserer Region zu halten und weitere hinzuzugewinnen, sind attraktive Wohnangebote im Miets- sowie Eigentumssektor. An diesem Thema arbeiten wir momentan sehr intensiv, da die lebenswerte und attraktive Stadt Neuruppin stark nachgefragt wird.“

Neuruppin plant neue Wohngebiete

Im Rathaus wird an mehreren Projekten gearbeitet, die das Angebot an Wohnungen und Baugrundstücken verbessern sollen. Im Seetorviertel entstehen gerade etwa 200 weiter Wohnungen, rund um den alten Paulinenauer Bahnhof werden viele Wohnungen gebaut, an der Eisenbahnstraße ist ein neues Baugebiet geplant, ebenso in Zermützel und in Gühlen-Glienicke. Schon am Donnerstag, 11. November, soll sich der Bauausschuss mit einer Übersicht der aktuellen und geplanten Baugebiete befassen.

Die Stadt und ihre Ortsteile In Neuruppin waren Ende 2020 genau 31.534 Menschen mit Hauptwohnsitz gemeldet. Die Einwohner teilen sich folgendermaßen auf: Neuruppin: 25.218 Einwohner (-20 gegenüber 2019) Alt Ruppin: 2550 (+20) Buskow: 200 (+1) Gnewikow: 312 (-7) Gühlen-Glienicke: 308 (+2) Karwe: 319 (-5) Krangen: 196 (-13) Lichtenberg: 176 (-4) Molchow: 227 (-1) Nietwerder: 300 (+1) Radensleben: 540 (-14) Stöffin: 226 (+2) Wulkow: 520 (+16) Wuthenow: 442 (+8)

Zählt man alle mit, die mit einer Nebenwohnung in Neuruppin angemeldet sind, hatte die Stadt Ende 2020 sogar 32.502 Einwohner. Etwa jeder fünfte Neuruppiner lebt in einem der Ortsteile. 6316 waren es Ende Dezember, während Neuruppin selbst 25.218 Einwohner mit Hauptwohnsitz zählte.

Die Zahl in der Stadt ist dabei ganz leicht um 20 gesunken, die der Einwohner in den Ortsteilen um sechs sehr leicht gestiegen. Insgesamt waren die Veränderungen jedoch minimal.

Etwas deutlicher war der Trend innerhalb des Neuruppiner Stadtgebietes. Treskow hat im Jahr 2020 125 Einwohner verloren, die sogenannte Rheinsberger Vorstadt und das Gebiet rund um die Alt Ruppiner Allee dagegen 90 dazugewonnen.

Neue Wohnungen bringen neue Einwohner

Das liegt zum einen daran, dass das Flüchtlingswohnheim 2020 von Treskow auf das Gelände der ehemaligen Panzerkaserne an der B167 verlegt wurde. Zum anderen auch daran, dass zwischen B167 und Alt Ruppiner Allee etliche neue Wohnungen entstanden sind, heißt es aus dem Rathaus.

Auch die Neubauten am Sportcenter und die neuen Wohnungen im Gebiet an Fehrbelliner Tor, das die Wohnungsbaugenossenschaft WBG gerade entwickelt, wirken sich aus. In der sogenannten Fehrbelliner Vorstadt kamen 51 Einwohner hinzu. Verloren hat dagegen unter anderen das WK II im Neubaugebiet: immerhin 72 Menschen.

Einer der einwohnerstärksten Bereich Neuruppin ist die Altstadt. Dort lebten Ende 2020 genau 5288 Personen, zehn weniger als ein Jahr zuvor. Etwa jeder sechste Neuruppiner wohnt demnach in der Altstadt – ein Viertel aller Bürger dagegen im Neubaugebiet WK I bis III, zusammen mehr als 8000.

Prognose: Neuruppin verliert bis 2030 leicht

Niemand kann sicher sagen, wie sic die Einwohnerzahlen in den nächsten Jahren entwickeln werden. Die Prognosen des Landes sahen zuletzt immer vor, dass Neuruppin langsam aber sicher schrumpfen wird. Viele dieser Vorhersagen sind so bisher nicht eingetreten. Trotzdem geht auch die neueste Bevölkerungsvorausberechnung des Landesamtes für Bauen und Verkehr davon aus, dass die Fontanestadt in den nächsten Jahren Einwohner verlieren wird.

Nach dem Papier von diesem Jahr soll Neuruppin bis 2030 etwa vier Prozent seiner Bürger einbüßen. Die Statistiker des Landes erwarten vor allem bei den jüngsten Neuruppinern eine deutliche Abnahme. In zehn Jahren sollen demnach etwa 17 Prozent weniger Mädchen und Jungs bis 15 Jahren in der Stadt leben. Die Zahl der Älteren über 65 soll dagegen um 22 Prozent gegenüber 2020 steigen.

Von Reyk Grunow