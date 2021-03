Neuruppin

Wer am Montagabend durch Neuruppins Innenstadt lief, dem wird die rote Warnfarbe der Geschäfte aufgefallen sein. Etliche Läden schalteten ihre übliche Beleuchtung aus. Stattdessen wählten die Inhaber die Farbe rot – als Signal und Warnung an die Politik. Denn viele Händler müssen sich aufgrund des Lockdowns Sorgen um die Existenz und das Bestehen ihrer Läden machen. Befürchtet wird gar ein „Wegsterben“ etlicher Unternehmen.

Etliche Geschäfte in Neuruppin beteiligten sich an dem bundesweiten Protest – auch das Haushaltswarengeschäft Insel. Quelle: Henry Mundt

Bis hinunter zum See beteiligten sich viele Neuruppiner Geschäfte an der Aktion. So auch das große Ruppiner Einkaufszentrum (Reiz) im Neubaugebiet. Rund 40 Geschäfte sind dort Mieter. „Es ist Alarmstufe rot im Einzelhandel. Darauf möchten wir mit der Aktion aufmerksam machen“, sagt der Centermanager Frank Nieguth. Er fordert die Politik auf, den Lockdown für den Einzelhandel zu beenden, „ansonsten wird es viele Unternehmen bald nicht mehr geben“, befürchtet er.

Die Neuruppiner Geschäfte sind akut bedroht

Für die Stadt Neuruppin ist er der Initiator der roten Lichteraktion. Er schrieb viele lokale Geschäfte an, telefonierte mit den Inhabern und rief den Protest für die Innenstadt ins Leben. Unter dem Motto „Das Leben gehört ins Zentrum“ – von vielen größeren und bekannten Geschäfte initiiert wie Deichmann und S.Oliver – wird bundesweit mit den roten Lichtern protestiert.

Der Eingangsbereich des großen Einkaufszentrums leuchtete in roter Farbe. Quelle: Henry Mundt

„Wir fordern ein Ende der Lockdown-Politik und ein Konzept, wie Leben mit Corona möglich ist“, sagt Frank Nieguth. Als mögliche Lösungen zählen für ihn „massenhafte Schnelltests, schnelles Impfen und die Anerkennung der erfolgreichen Hygienekonzepte“. Mit Letzterem sei gemeint, die Zugänge der Filialen zu regulieren, sie zu reinigen und zu desinfizieren, die Abstände einzuhalten, aber auch das Bewusstsein für die Gefahr der Pandemie zu stärken und die Umsetzung der Konzepte einzuhalten.

Die Geschäfte seien nicht nur im Reiz, sondern auch in der Neuruppiner Innenstadt akut bedroht. Müssen sie dauerhaft schließen, „ist eine Wiederbelebung dann nicht mehr möglich“, sagt Nieguth. Schon jetzt hätten die ersten Geschäfte im Stadtzentrum einen Insolvenzantrag stellen müssen. Sorgen um ihre Existenz macht sich auch Anja Strecker. Sie ist Geschäftsführerin des Reisebüros Globus.

Ein Signal, das Wirkung zeigen soll: Auch am Schulplatz leuchteten einige Geschäfte am Montagabend in roter Farbe. Quelle: Henry Mundt

„Je länger die Geschäfte schließen müssen, desto mehr macht man kaputt“, sagt sie. Mit der Lichteraktion möchte auch sie darauf aufmerksam machen, dass den Menschen und Händlern „das Wasser bis zum Hals steht“, wie sie betont.

Einzelhändler fordern die Politik zum Handeln auf

Und der Lockdown birgt aus ihrer Sicht eine weitere Gefahr: „Die Menschen wandern zu Online-Händlern ab“, befürchtet Anja Strecker. Gemeint ist beispielsweise Amazon. Umso länger der Lockdown noch gehe, desto mehr werde auf solche Anbieter zurückgegriffen. Auch sie plädiert dafür, den bestehenden Hygienekonzepten zu vertrauen.

1990 gründete ihre Mutter das Reisebüro Globus, inzwischen ist Anja Strecker die Geschäftsführerin. „Bis zum Ende des Jahres halten wir noch aus, dann ist das Ende der Fahnenstange erreicht“, sagt sie. Die Politik müsse sich den Konsequenzen bewusst werden und „endlich handeln“.

Auch Carlo Focke kritisiert den anhaltenden Lockdown. Seit mehr als 25 Jahren betreiben er und seine Frau Konstanze das Modehaus Bruns in der Innenstadt von Neuruppin. Auch dort werden die Lichter bis Dienstagabend dunkel bleiben, stattdessen wird nur rotes Licht zu sehen sein.

Auch das Modehaus Bruns beteiligte sich an der Aktion. Seit 26 Jahren gibt es das Geschäft in Neuruppin nun schon. Quelle: Henry Mundt

„Öffentlich wird kommuniziert, dass den Händlern geholfen wird. Wir möchten aber darauf aufmerksam machen, dass bisher keine Hilfen angekommen sind und die Geschäfte vor dem Kollaps stehen“, sagt Carlo Focke. Auch er fordert eine sofortige Öffnung der Läden.

Wie entscheidet die Politik?

Sie alle blicken gespannt, vor allem aber erwartungsvoll auf die nächste Bund-Länder-Konferenz: Die Minister beraten am Mittwoch, 3. März, über weitere Schritte. „Bereits nach dem ersten Lockdown hatte der Einzelhandel unter Beweis gestellt, dass die flächendeckenden Maßnahmen zum Schutz von Kunden und Mitarbeitern wirksam sind“, stellt Frank Nieguth fest.

Das Leben gehöre für ihn zurück ins Zentrum. Nun hofft er, dass ab kommender Woche der Einzelhandel wieder öffnen darf.

Von Steve Reutter