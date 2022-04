Neuruppin: Endspurt für Vorschläge zum Bürgerhaushalt 2023

Neuruppin

Für die vierte Auflage des Neuruppiner Bürgerhaushalts, der immerhin einen Etat von 100.000 Euro umfasst, sind im Rathaus bisher 16 Vorschläge eingegangen – das sind nicht einmal halb so viele wie im vergangenen Jahr. Damals waren es 41, sagt Neuruppins Stadtsprecher Heiko Rähse.

Der bisher verhaltene Zuspruch, die Frist für das Einreichen von Vorschlägen endet am 30. April, verwundert insofern, weil Neuruppins Stadtverordnete erstmals für den Bürgerhaushalt ein gesondertes Werbe-Budget in Höhe von 10.000 Euro beschlossen hatten. Damit sollte die Aufmerksamkeit auf den Bürgerhaushalt erhöht werden.

In Neuruppin wird im August über die Bürgervorschläge abgestimmt

Das Werbebudget wurde in Plakate, Flyer, Fahnen und Aufsteller investiert, so Rähse. Zudem wurde ein Graphik-Büro beauftragt, um ein einheitliches Design für den Bürgerhaushalt zu entwickeln. Des weiteren sind während des Abstimmungszeitraumes vom 1. August bis 1. September sogenannte Abstimmungstage geplant. Dafür werden Rathaus-Mitarbeiter an drei ausgewählten Standorten für Interessierte das Abstimmen vor Ort ermöglichen, sagte Neuruppins Stadtsprecher.

Damit will die Stadt offenbar das Abstimmen über die Vorschläge attraktiver machen. Bei der Premiere des Bürgerhaushalts 2018 waren 236 Stimmen eingegangen, ein Jahr später waren es zwar mit 527 mehr als doppelt so viele. Doch an der Abstimmung 2021 beteiligten sich nach der durch die Corona-Pandemie bedingten Pause gerade mal 118 Menschen.

Der Hundeauslaufplatz in Neuruppin soll am Rodelberg entstehen

Damit in diesem Jahr wieder deutlich mehr Neuruppiner über die Vorschläge entscheiden, ist eine Abstimmung im August nicht allein im Rathaus sowie an drei ausgewählten Standorten möglich, sondern ebenfalls online auf der Webseite der Fontanestadt.

Klar ist inzwischen, dass das Projekt Hundeauslaufplatz, das beim Bürgerhaushalt 2020 die meisten Stimmen bekommen hatte, an der Franz-Mehring-Straße zwischen Karl-Liebknecht-Schule und Rodelberg umgesetzt werden soll. Ab wann dort Hundebesitzer ihre Lieblinge ohne Leine frei umhertollen und spielen lassen können, das ist laut Stadtsprecher Rähse allerdings noch unklar. Denn derzeit läuft für das Projekt noch ein Bauantragsverfahren.

Die Stadtverordneten von Die Linke hatten vor fünf Jahren den Bürgerhaushalt vorgeschlagen, damit die Stadt den Bürgern beweisen kann, dass deren Anliegen ernst genommen werden.

Von Andreas Vogel