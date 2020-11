Neuruppin

Nirgendwo sind so viele Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben wie in den Alten- und Pflegeheimen. Schon im Oktober hatte Gesundheitsminister Jens Spahn Schnelltests versprochen, die Infektionen bei Beschäftigen, Bewohnern und Besuchern nachweisen sollen. Doch der Weg bis zum massenhaften Schnelltest in den Heimen ist lang. Standard sind die Tests noch längst nicht.

„Wir haben die Tests schon sehr früh bestellt“, der Regionalleiter von „Lafim-Diakonie. Für Menschen im Alter“, Joachim Müller. Erst am vergangenen Freitag jedoch kamen die bestellten 16 000 Schnelltests auch bei der Diakonie an. Ab dieser Woche sollen sich die Beschäftigten des Evangelischen Seniorenzentrums Kloster Lindow regelmäßig testen lassen können. Freiwillig.

Schnelltests auch für Bewohner

Auch die Bewohner können die Schnelltests in Anspruch nehmen. „Wir machen ein Screening, um zu sehen, wo wir mit unseren Bewohnern stehen“, sagt Müller. Ab wann auch Besucher sich testen lassen können, ist allerdings noch offen.

Die Schnelltests, so heißt es in den Alten- und Pflegeheimen übereinstimmend, sind auch eine personelle Herausforderung. Denn nur speziell geschulte Pflegefachkräfte dürfen die Tests abnehmen. Heime müssen für die Tests Mitarbeiter abstellen – sie fehlen in der täglichen Pflege.

Schulung fürs Testteam

Dennoch will das Evangelische Seniorenzentrum Lindow noch in dieser Woche ein Testteam zusammenstellen – und schulen. Das siebenköpfige Testteam des Senioren-Wohnparks Radensleben hat diese Schulung bereits absolviert. Als eines der ersten Seniorenhäuser in der Region bietet der Wohnpark Schnelltests für alle Besucher an.

„Unser Testkonzept sieht vor, dass wir jeden Besucher vor Betreten des Hauses testen“, sagt Leiter Jan Wentzel. Wer sich nicht testen lassen möchte, darf seinen Angehörigen nur mit Maske und Schutzkittel sehen – in einem Besucherraum hinter einer Abtrennung. Ausnahmen, so das Corona-Reglement des zur Hamburger Emvia Living Gruppe gehörenden Hauses, sind nur bei bettlägerigen Senioren möglich.

Anspruchsvoller Markt

Auch die Emvia Living Gruppe hatte die Schnelltests früh bestellt. Der Markt dafür sei „anspruchsvoll“, sagt Sprecher Alexander Bätz. Eine erste Teilmenge von 20000 Stück konnte jedoch jetzt an die Emvia-Häuser verteilt werden – auch die Senioren-Wohnparks in Neuruppin und Kyritz gehören dazu.

Für den Test müssen die Besucher etwa eine halbe Stunde Zeit mitbringen. So lange dauern Aufklärungsgespräch, Probeentnahmen in Hals und Rachen sowie die Auswertung. Einige Seniorenheimbetreiber befürchten, dass das Testangebot großes Interesse bei den Besuchern wecken könnte – und die Heime möglicherweise als Teststrecke missbraucht werden. „Wir wissen noch nicht, was da für ein Ansturm kommt“, sagt Müller.

Eigener Testraum

Wollen die Pflegeheime einen Schnelltest für Besucher anbieten, müssen sie zudem einen eigenen Testraum bereit stellen – schließlich sollen die Besucher erst nach einem Test in Kontakt mit den Bewohnern kommen. „Das ist alles auch eine logistische Herausforderung“, sagt die Leiterin des Rheinsberger Pflegeheims Diane Borchert.

Corona-Test per Rachenabstrich. Quelle: epd

Bevor auch in der Mariefredstraße getestet werden kann, muss das Rheinsberger Haus zunächst ein Testkonzept erarbeiten und beim Gesundheitsamt einreichen. Erst danach können Schnelltests gemacht werden. Wann die Tests auch in Rheinsberg zum Einsatz kommen, ist noch offen.

Besuch erst nach Anmeldung

Der Arbeitersamariterbund (ASB) in Neuruppin hat noch kein Testkonzept. Allerdings gelten in den beiden Häusern am Schul- und Fontaneplatz Corona-Besuchsregeln. Nur wer sich einen Tag vorher anmeldet, darf kommen. Ein eigens eingerichteter Empfangsdienst leitet die Gäste dann zu den Bewohnern.

„Wir wollen so viel soziale Kontakte erhalten wie möglich“, sagt ASB-Pressesprecherin Hilke Papenbrock. „Wer gesund ist, darf kommen.“ Mit einem Besuchskalender, einer Beschränkung der Besucheranzahl und Kontaktlisten versucht der ASB Treffen mit den Angehörigen möglich zu machen. Ähnliche Besuchsregeln gelten in anderen Seniorenheimen auch.

Gespräch vom Gartenstuhl

Während des ersten Lockdowns im März und April hatte in den Seniorenheimen ein Besuchsverbot gegolten. Für Bewohner wie Beschäftigte eine große seelische Belastung, sagt Papenbrock. „So was Tragisches haben wir alle noch nicht erlebt.“ Angehörige hätten sich vor den Häusern aufgestellt, um Oma oder Opa wenigstens zuwinken zu können. Manche brachten Gartenstühle mit, um sich durchs Fenster unterhalten zu können.

„Wir haben versucht, auf anderen Wegen Kontakt aufrecht zu erhalten“, sagt Müller. Der Lafim stattete seine Häuser mit Smartphones aus, die die Bewohner für Gespräche mit Angehörige nutzen konnten – Whatsapp-Telefonie mit Bildfunktion. Die Geräte sind immer noch da.

Von Frauke Herweg