Masken statt Gesangsbuch

Neuruppin

Es ist ein ungewöhnlicher Sonntag, an dem die Gläubigen der Evangelischen Gemeinde zaghaft die Klosterkirche betreten – etwas unsicher, denn sie wissen nicht so recht, was sie erwartet. Es ist der erste „normale“ Gottesdienst seit Wochen. Eigentlich trägt dieser Sonntag im Kirchenjahr den Namen „Kantate“, doch in Coronazeiten ist es ein „Präsenzgottesdienst“– Andachten mit Besuchern sind nun wieder erlaubt.

Absperrungen an den Bänken und Listen zum Nachverfolgen

An der Tür werden keine Gesangsbücher verteilt. Stattdessen steht Desinfektionsmittel bereit und der Zutritt ist nur mit Mund-Nasen-Schutz erlaubt. Absperrungen an den Bänken und Hinweisschilder mit der Aufschrift „Nehmen Sie bitte hier Platz“ weisen den Gemeindemitgliedern den Weg. An jedem Platz liegt ein vorgedrucktes Formular, in das Name, Adresse und Telefonnummer eingetragen werden soll. Vier Wochen werden die Karten nun im Gemeindebüro aufbewahrt, um eventuelle Erkrankungsfälle zurückverfolgen zu können.

Weit voneinander entfernt und mit Masken geschützt, sitzen die Gemeindemitglieder in den Reihen. Quelle: Cornelia Felsch

In den vergangenen Tagen gab es für kirchliche Mitarbeiter viel zu klären, um am Sonntag die offiziellen Corona-Regeln einzuhalten. Mit dem ersten Orgelton beginnt nun der Stress von ihnen ab zufallen. 41 Gläubige sind an diesem Sonntag in die Kirche gekommen, 50 sind erlaubt. Keiner musste nach Hause geschickt werden. Alle sitzen nun auf den vorbestimmten Plätzen mit großen Abständen zu anderen Gemeindemitgliedern.

„Wir dürfen uns nun wieder versammeln, aber mit Einschränkungen“, begrüßt Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich die kleine Gemeinde. „Singet dem Herrn ein neues Lied, denn er tut Wunder“ heißt es in Psalm 98, den die Gemeinde im Wechsel mit der Pastorin liest.

Singen ist nur ganz verhalten erlaubt

„Cantare – singen – das klingt heute ein wenig wie Hohn, denn um uns zu schützen, dürfen wir nicht singen oder ganz verhalten mit Mundschutz. Dabei ist der Liedschatz unserer Kirche sehr reich. Aber die Orgel wird heute für uns singen“, sagt die Pastorin. „Das Lied ist ein wesentlicher Bestandteil des gemeindlichen Lebens, es kann die Herzen fröhlich machen und hilft, Not und Sorgen abzulegen.“

Ein Lied zum stillen Mitlesen steht vor der Kurzpredigt auf dem Programmzettel: „Du meine Seele singe, wohlauf und singe schön, dem, welchem alle Dinge zu Dienst und Willen stehn...“ Es fällt schwer an diesem sonnigen Frühlingstag, am vierten Sonntag nach Ostern, nicht singen zu dürfen und nur ganz leise in die Maske zu summen.

Pfarrerin vermittelt Hoffnung auf bessere Zeiten

Doch ein Lied zum Mitsingen gibt es dann doch noch an diesem Tag – leise und etwas gedämpft klingt es durch das Kirchenschiff: „Wir wollen alle fröhlich sein in dieser österlichen Zeit, denn unser Heil hat Gott bereit. Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja. Gelobt sei Christus, Marien Sohn.“ Für Pfarrerin Gabriele Zieme-Diedrich soll es auch Hoffnung vermitteln auf eine Zeit, in der sich die Gemeinde wieder aufgeschlossen und frohen Mutes begegnen kann, mit offenen Gesichtern.

An diesem Sonntag ist der Gottesdienst kürzer als gewöhnlich und auch der Ablauf ist etwas verändert. Die Kollekte wird am Ausgang gesammelt –wie an diesem Sonntag üblich spenden die Gottesdienstbesucher für die Kirchenmusik.

Juniorkantorei schickt einen Flashmob-Gruß

ie Kantoren der Region haben verbunden mit der Hoffnung, dass aus dem zarten Gesang bald wieder ein kräftiger Gemeindegesang wird, zum Kantaten-Sonntag Musik zum Mitsingen aufgenommen. Eigentlich sollte zum Gottesdienst auch die Juniorkantorei singen. „Wir haben nun per Internet-Flashmob ein paar Klassiker produziert“, sagt Kantor Matthias Noack. Den Gesang gibt es also dann zu Hause nach dem Gottesdienst am Laptop.

Einen musikalischen Gruß der Kirchengemeinde schickt der Chor der Juniorkantorei wenn man nach „Kantate 2020 Juniorkantorei Neuruppin“ auf Youtube sucht.

Von Cornelia Felsch