Museum: gefährliches Gift in einigen Exponaten

Neuruppin

Es war ein Zufallsfund: Bei einem Rundgang über den Dachboden entdeckte ein Restaurator in der zweiten Januarwoche, dass einige Sammlungsstücke des Museums Neuruppin mit einem hochgiftigen Holzschutzmittel behandelt sind.

Die rauhreifartige Oberfläche einiger Möbel zeigte an, dass die Stücke zu DDR-Zeiten offenbar mit Hylotox behandelt wurden – ein Mittel, das Substanzen enthält, die heute verboten sind, weil sie als hochgiftig gelten.

Dachboden ist weiter frei zugänglich

Noch ist unklar, wie viele Sammlungsstücke tatsächlich mit dem Mittel behandelt wurden. Museumsleiterin Maja Peers-Oeljeschläger geht davon aus, dass es nur einzelne Stücke waren. „Der Dachboden ist weiterhin frei zugänglich.“ Ein Gutachten soll klären, in welchem Maße Hylotox zum Einsatz kam.

Hylotox war in der 1970er und 1980er-Jahren der DDR ein durchaus übliches Mittel, das Holz vor Fäule oder Insektenfraß schützen sollte. Inzwischen ist jedoch klar, dass Hylotox, das in den meisten Anwendungsformen DDT enthält, gesundheitsschädigend ist.

Exponate sollten nicht angefasst werden

„Wir müssen uns einen Plan machen, wie wir die Objekte einhausen“, sagt Peers-Oeljeschläger. Kein Museumsmitarbeiter sollte die Objekte mehr mit bloßen Händen anfassen.

Etwa 100 Umzugskisten mit Exponaten der Ur- und Frühgeschichte sind noch nicht ausgepackt Quelle: Andreas Vogel

Im Keller stapeln sich noch Umzugskisten

Das Museum in der August-Bebel-Straße hat allerdings noch ein ganz anderes Problem – nämlich zu wenig Platz. Im Keller des historischen Baus von 1787, in dem es zudem recht feucht ist, stapeln sich deshalb noch rund 100 Umzugskisten, die nicht ausgepackt sind. Darin befinden sich vor allem Exponate zur Ur- und Frühgeschichte von Neuruppin und der umliegenden Region. „Wir brauchen mehr Fläche“, so die Museumschefin.

Im Keller ist es recht feucht. Quelle: Andreas Vogel

Von Frauke Herweg und Andreas Vogel