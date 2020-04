Neuruppin

Eine 28-jährige Neuruppinerin ging am Freitag gegen 17 Uhr mit ihrem Hund Gassi, als sich das Tier am Schulplatz plötzlich samt Leine losriss. Als der Hund zu seinem Frauchen zurückkehren wollte, trat ein Unbekannter in Aktion.

Er trat auf die über den Boden schleifende Hundeleine und verhinderte so, dass der Hund zurücklaufen konnte. Die 28-jährige Hundehalterin fragte ihn, was da soll. Da wies der Fremde sie barsch zurecht, er habe so handeln müssen, weil von dem Hund eine Gefahr ausgegangen sei. Er bezeichnete sich laut Hundehalterin als Ordnungsamtsmitarbeiter der Stadt Neuruppin.

Der „Ordnungshüter“ konnte sich nicht ausweisen

Als der Mann die Personalien der Hundehalterin erheben wollte, verlangte diese zunächst, dass er sich ausweist. Das tat der Mann nicht, machte aber stattdessen Handy-Fotos von Hund und Frauchen und erklärte, dies werde ein Nachspiel haben.

Die 28-Jährige zeigte den Fall umgehend bei der Polizei an. Die traf den vermeintlichen Ordnungsamtsmitarbeiter tatsächlich noch auf dem Schulplatz an. Doch konnte er weder beweisen, dass er Mitarbeiter des Ordnungsamtes ist, noch ergab eine polizeiliche Überprüfung, dass er überhaupt für die Stadt arbeitet. Die Polizei fertige deshalb eine Strafanzeige wegen Amtsanmaßung.

