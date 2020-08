Neuruppin

Anwohner und Feuerwehr haben am Mittwochnachmittag verhindert, dass sich ein Feuer am Rand eines Feldes in der Nähe des Einkaufszentrums Reiz in Neuruppin ausbreiten konnte.

Der Brand war kurz vor 17 Uhr neben dem Rodelberg am Ende der Franz-Mehring- und Bruno-Salvat-Straße ausgebrochen und hatte sich schnell ausgebreitet. Mehrere hundert Quadratmeter Stoppeln des frisch abgeernteten Ackers und trockenes Gras hatte sich entzündet.

Anwohner hatten den Rauch gesehen und sofort die Neuruppiner Feuerwehr alarmiert. Noch bevor die vor Ort war, begannen mehrere junge Männer, selbst zu löschen. Ein Anwohner hatte eigene Feuerlöscher geholt.

Vierter Einsatz für die Feuerwehr Neuruppin

Die Feuerwehr erstickte den Brand schließlich mit reichlich Wasser aus drei Tanklöschfahrzeugen innerhalb weniger Minuten endgültig.

Das Feuer ist möglicherweise durch eine weggeworfene Zigarettenkippe entstanden. Auch die Polizei war vor Ort und ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Für die freiwillige Feuerwehr von Neuruppin war es der vierte Einsatz an diesem Tag. Unter anderem musste sie bereits am frühen Nachmittag wegen einer Ölspur auf der Heinrich-Rau-Straße ins Neubaugebiet ausrücken.

