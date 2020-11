Neuruppin

Die Neuruppiner Feuerwehr ist seit dem frühen Nachmittag wegen eines Wohnungbrandes in der Wulffenstraße im Einsatz. Das Feuer war offenbar gegen 14.30 Uhr ausgebrochen. Als die ersten Feuerwehrleute am Einsatzort eintrafen, stand die Wohnung in der zweiten Etage eines Mietshauses bereits voll in Flammen. Dichter Qualm drang aus den Fenstern.

Die Mieter der Wohnung konnten sich rechtzeitig selbst in Sicherheit bringen. Feuerwehrleute evakuierten auch die restlichen Bewohner des Gebäudes. Die Wulffenstraße ist rund um den Einsatzort gesperrt. Eine Rauchwolke hat sich wie Nebel über die Straße gelegt.Die Löscharbeiten dauern an. Einzelheiten zu dem Einsatz konnte bisher noch niemand nennen. Auch nicht zur Ursache des Brandes. Wehren aus Neuruppin, Treskow und Bechlin sind im Einsatz. Die MAZ berichtet weiter.

Von Reyk Grunow