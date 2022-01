In Radensleben ist am Mittwoch die Ladung eines Lastwagens der Awu in Brand geraten, der dabei war, Papiertonnen zu leeren. Der Fahrer reagierte beherzt und verhinderte so Schlimmeres. Trotzdem hatte die Feuerwehr lange zu löschen. Die Landstraße nach Altfriesack war etwa zwei Stunden lang gesperrt.