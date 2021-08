Neuruppin

Der Neuruppiner Tempelgartenverein startet eine weitere Aktion, die beliebte Parkanlage an der Stadtmauer noch attraktiver zu machen. Nach und nach sollen alle noch freien Sockel aus Sandstein mit Figuren aus der Zeit des Barock besetzt werden. Eine Mammutaufgabe, die die 85 Vereinsmitglieder allein nicht leisten können. „Es wird Jahre dauern oder sogar Jahrzehnte“, dessen ist sich Vereinschef Peter Neiß bewusst.

Neun Figuren stehen derzeit im Tempelgarten. Doch es gibt 26 Sockel aus Sandstein, sogenannte Postamente. 17 von ihnen sind noch leer. In einem innovativen Verfahren hat der Neuruppiner Verein jetzt Vorlagen für Skulpturen anfertigen lassen, die dort einmal stehen könnten. Sie kommen aus dem 3-D-Drucker und bestehen aus weißem Plastik.

Angelegt wurde der heutige Tempelgarten ursprünglich für den Kronprinz Friedrich, als der im 18. Jahrhundert auf Order seines Vaters in Neuruppin lebte. Im 19. Jahrhundert ging der Garten in den Besitz der Kaufmannsfamilie Gentz über, die ihn völlig veränderte. Aus dieser Zeit stammen auch die Sandsteinsockel und die meisten der noch vorhandenen Figuren.

Stefan Dürr (l.) und Peter Neiß präsentieren eine der 3-D-Kopien aus Kunststoff. Die Ausdrucke sind als Vorlage für Steinbildhauer gedacht, die die endgültigen Skulpturen aus Sandstein für den Tempelgarten anfertigen sollen. Quelle: Reyk Grunow

Ob jemals alle 26 Sockel besetzt waren, kann auch Kunsthistoriker Stefan Dürr nicht sagen. Er hat sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt.

Auf Fotografien aus dem frühen 20. Jahrhundert sind zumindest drei weitere Figuren zu erkennen, die heute nicht existieren; von zwei weiteren gibt es schemenhafte Umrisse.

Dürr hat nun für den Verein ein Konzept entwickelt, wie die noch leeren Sockel im Tempelgarten besetzt werden könnten. Dazu hat er rund 600 Sandsteinskulpturen aus verschiedenen sächsischen Parks untersucht.

Denn auch Gentz hatte damals Figuren aus Sachsen gekauft, die dort vorher in barocken Gartenanlagen standen. Wenn sich in Sachsen jetzt noch weitere Skulpturen finden, die zu denen in Neuruppin passen könnten, ließen sie sich vielleicht kopieren.

Auf historischen Abbildungen wie dieser aus dem Jahr 1910 sind einige Figuren zu erkennen, aber nicht alle. Quelle: Archiv

Normalerweise müsste ein Bildhauer das Original vor sich in der Werkstatt haben, um daraus eine Kopie anfertigen zu können. Dich die Denkmalbehörden in Sachsen hätten dem niemals zugestimmt, sagt Dürr.

Also entstand die Idee, die Figuren an Ort und Stelle in ihren Parks und Schlossanlagen zu belassen und dort mit einem 3-D-Scanner bis ins kleinste Detail in den Computer einzulesen. Daraus hat der Tempelgartenverein dank Fördermittel und Sponsoren Ausdrucke aus Kunststoff in Originalgröße anfertigen lassen. Die können Bildhauern nun als Vorlage dienen, um die endgültige Skulptur aus Sandstein zu meißeln.

Schon bis hierher zu kommen war ein riesiger Aufwand. Der letzte Schritt ist aber der größte. Zwischen 11.000 und 12.000 Euro kostet jede einzelne Skulptur, sagt Peter Neiß. Um die stemmen zu können hofft der Verein auf die Hilfe der Neuruppiner.

Deshalb startet Tempelgartenverein nun eine Spendensammlung. Wohl wissend, dass gerade jetzt auch viele Spenden dringend für andere Zwecke gebraucht werden, etwa für die Opfer des Hochwassers im Süden Deutschlands.

„Wir wollen niemandem etwas wegnehmen“, versichert Peter Neiß. Doch er sei überzeugt, dass es meist dieselben Spender sind, die Menschen in Not helfen und auch etwas für den Erhalt von historischem Kulturgut tun. Erste Sponsoren haben sich schon gefunden; drei Figuren werden derzeit schon angefertigt. 14 weitere fehlen dann noch.

Wer die Aktion unterstützen möchte, kann sich unter 03391/33 32 oder info@tempelgarten.de an den Tempelgartenverein wenden. Das Spendenkonto des gemeinnützigen Vereins hat die IBAN DE44 1605 0202 1730 0193 97.

Von Reyk Grunow