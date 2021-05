Neuruppin

Aufgrund der sinkenden Inzidenz dürfen ab kommender Woche nun auch wieder die Fitnessstudios in Neuruppin öffnen. Am Dienstag verkündete die Brandenburger Landesregierung, aufgrund der niedrigen Infektionszahlen etlichen Lockerungen stattgeben zu wollen.

Ab dem 1. Juni – also kommenden Dienstag – darf dann auch wieder in Fitnessstudios trainiert werden. Voraussetzung dafür ist eine Inzidenz im Landkreis von unter 100 – in Ostprignitz-Ruppin liegt sie gegenwärtig unter 10.

Die Erleichterung ist groß, doch die finanziellen Einbußen sind hoch

„Wir sind froh, dass wir wieder dem nachkommen dürfen, für was wir da sind. Als Dienstleister leben wir von unseren Kunden“, sagt Enrico Straßburg, Betriebsleiter vom Sporthotel & Sportcenter Neuruppin im großen Kaatzsch-Center. Seit dem 2. November blieb das Center an der Trenckmannstraße wegen der Corona-Pandemie geschlossen.

Ab kommender Woche dürfen die Kunden wieder an den Geräten des Fitnessstudios trainieren. Enrico Straßburg glaubt, dass es noch dauern wird, bis es wieder einen Vollbetrieb gibt. Quelle: Henry Mundt

Etwa 1000 in dem Studio angemeldete Kunden konnten dort deshalb nicht trainieren. Das hat sich auch finanziell bemerkbar gemacht. „Über Gewinne müssen wir nicht reden, es sind natürlich finanzielle Einbußen. Es kamen auch eher Kündigungen statt Neuverträge“, sagt Enrico Straßburg.

Es wird dauern, bis das Studio wieder voll ist

Dennoch sei die Situation nicht existenzbedrohend gewesen. Die etwa 40 Mitarbeiter waren folglich lange Zeit in Kurzarbeit, einige werden das auch noch etwas länger bleiben. „Erfahrungsgemäß dauert es ein wenig, bis alles wieder normal wird und wir in den Vollbetrieb gehen können“, sagt Enrico Straßburg.

Im vergangenen Jahr sei das Studio von März bis Mai geschlossen gewesen. „Es hat dann etwa drei Monate gedauert, bis alles wieder wie gewohnt lief. Der September und der Oktober waren top“, sagt er. Es dauere ein wenig, bis die Kunden ihre Zurückhaltung verlieren und die Angebote wieder nutzen würden.

Fein säuberlich und ordentlich sind die Hanteln aufgereiht. Bald können Sportbegeisterte sie wieder stemmen. Quelle: Henry Mundt

Auch Jörg Redmann glaubt, dass es etwas dauern wird, bis in seinem Fitnessstudio wieder Vollbetrieb herrscht. Seit 1996 ist er der Inhaber des „Injoy“ in der Neuruppiner Heinrich-Rau-Straße. „Viele Mitglieder nutzen das Studio im Sommer weniger als im Herbst oder Winter“, sagt er. Auch er geht davon aus, dass es etwa drei Monate dauern wird, bis die meisten Kunden wieder zurück sind.

Ein Viertel der Mitglieder haben gekündigt

Am kommenden Dienstag, 1. Juni, wird auch Jörg Redmann das Studio wieder für die Kunden öffnen. Über acht Monate war das „Injoy“ geschlossen, was sich auch finanziell bemerkbar macht. Laut Angaben des Arbeitgeberverbandes Deutscher Fitness- und Gesundheitsanlagen haben die Studios in Deutschland seit Beginn des Jahres durchschnittlich etwa 25 Prozent ihrer Mitglieder eingebüßt.

Erfahrungsgemäß trainieren laut Jörg Redmann weniger Menschen im Sommer. Im Herbst und Winter hingegen kommen mehr Kunden. Quelle: Henry Mundt

„Wir werden auch mit etwa einem Viertel weniger Mitgliedern starten“, bestätigt Jörg Redmann die Zahlen. Etwa 1000 Kunden sind normalerweise im „Injoy“ angemeldet, inzwischen seien es weniger. Dennoch freut sich Jörg Redmann, endlich wieder loslegen zu können.

Lieber eine kurzfristige Öffnung als gar keine

„Wir sind glücklich darüber, endlich wieder öffnen zu dürfen. Wir hatten ein wenig Hoffnung, schon früher starten zu können, aber so ist es auch okay“, sagt er. Dass die Entscheidung über die Öffnungen so kurzfristig fiel und wenig Zeit für Vorbereitungen bleibt, findet er nicht schlimm.

„Ich habe lieber eine kurzfristige Öffnung als gar keine“, sagt er. Redmann und sein neunköpfiges Team sind während des Lockdowns kreativ geworden: Sie haben vor dem Studio ganz einfach ein Zelt aufgebaut, mit dem sie ihre Kurse für die Kunden weiterhin anbieten konnten.

„Das wollen wir jetzt nach dem Lockdown beibehalten und bis in den Herbst fortführen“, sagt Jörg Redmann. Während in den Kursräumen maximal etwa 17 Menschen am Training teilnehmen können, sind es draußen im Zelt etwa 40 Menschen. Zumba, Spinning und Yoga-Kurse werden dort beispielsweise angeboten.

Umkleidekabinen, Duschen und Saunen müssen vorerst geschlossen bleiben

Worauf die Kunden im „Injoy“ und den anderen Fitnessstudios noch verzichten müssen, sind etwa die Saunen und Duschen. Selbst die Umkleidekabinen dürfen noch nicht benutzt werden. Jörg Redmann glaubt, dass sich das – wie schon im vergangenen Jahr – aber schnell ändern wird. Wenn auch die Schwimmbäder und Thermen im Juni wieder öffnen dürfen, sollte die Nutzung auch in den Fitnessstudios wieder möglich sein.

„Wir rechnen damit, alles nach etwa einer Woche wieder öffnen zu können“, sagt er. Zunächst dürfen sportbegeisterte Kunden auch nur mit einem negativen Testergebnis in die Studios, ausgenommen sind Geimpfte und Genesene. Das „Injoy“ bietet an, die Kunden durch geschulte Mitarbeiter testen zu lassen.

Kunden müssen Termine buchen

Auch das Neuruppiner Aktivhaus öffnet am 1. Juni wieder. „Wir sind sehr erleichtert und haben es lange ersehnt, wieder öffnen zu dürfen“, sagt Antonio Größer, der Studioleiter des Sport- und Gesundheitszentrums an der Gartenstraße.

Auch im Aktivhaus Sport- und Gesundheitszentrum ist man glücklich, nun wieder für die Kunden da sein zu können. Der Studioleiter Antonio Größer hat lange darauf gewartet. Quelle: Henry Mundt

Vorab müssen die Kunden aber noch einen Termin buchen, um Sport zu machen. Im Aktivhaus und in den anderen Studios werde zudem regelmäßig stoßgelüftet, die Geräte stehen auf Abstand und es muss eine Maske getragen werden – ausgenommen, wenn mit einer Sportübung begonnen wird, dann kann sie abgenommen werden.

Von Steve Reutter