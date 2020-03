Fontane-Festspiele feiern den Dichter erstmals sieben Monate lang

Neuruppin

Welche Sprachen konnte Fontane fließend? Was für ein Unternehmen gründete sein Sohn Friedrich? Solchen und ähnlichen Fragen müssen sich die Teilnehmer der Fontane-Quiz-Show stellen. Was wissen Sie von Fontane?

Mit der Fontane-Quiz-Show beginnen am Freitag, 22. Mai, die Fontane-Festspiele in Neuruppin. Erstmals feiern Veranstalter und Publikum Fontane nicht nur einige Tage über Pfingsten – sondern sieben Monate lang. Von Himmelfahrt bis in den November hinein.

Boris Aljinovic kommt nach Neuruppin

Zum Auftakt zu Himmelfahrt können Literaturfans das Fontane-Lyrik-Projekt, die Fontane-Quiz-Show und Literarische Fontane-Spaziergänge erleben. Inzwischen ist klar, welche Schauspieler beim Lyrik-Projekt auf dem Podium sitzen. Neben der aus dem Tatort bekannten Petra Schmidt-Schaller auch die beiden Schaupieler Boris Aljinovic und Martin Feifel.

Gemeinsam präsentieren sie Gedichte und Auszüge aus dem Briefwechsel von Theodor Fontane und Theodor Storm. Auch das ist in diesem Jahr neu – Theodor trifft auf Theodor.

Unsicherheit in Zeiten von Corona

„Wir arbeiten an den Fontane-Festspielen ständig inhaltlich weiter“, sagt Uta Bartsch, die das Programm gemeinsam mit Otto Wynen, Peter Böthig und Frank Matthus organisiert. Allerdings kann auch Bartsch kaum abschätzen, welche Einschränkungen die Corona-Krise noch mit sich bringt. Die Kulturkirche, in der das Fontane-Lyrik-Projekt stattfinden soll, ist zunächst bis zum 19. April geschlossen. Bartsch hofft, dass sie im Mai wieder geöffnet ist – und der Auftakt der Festspiele gefeiert werden kann. Gemeinsam mit ihrem Team wird sie ständig beraten, wie die Festspiele mit der Ausbreitung von Corona umgehen.

Nach dem Auftakt der Festspiele zu Himmelfahrt soll eine Woche später – zu Pfingsten – der erste Teil des Reiseliteraturfestivals „Neben der Spur“ stattfinden. An drei Wochenenden soll das Reiseliteraturfestival in diesem Jahr zu hören sein – von Freitag, 29. Mai, bis Sonntag, 31. Mai, von Donnerstag, 18. Juni bis Sonntag, 21. Juni und von Sonnabend, 19. September bis 20. September.

Preisträger Lutz Seiler liest

Bei den Autoren, die in diesem Jahr aus ihren Werken lesen, ist den Veranstaltern ein Coup gelungen. Auch Lutz Seiler, der in der vergangenen Woche für seinen Roman „Stern 111“ den Preis der Leipziger Buchmesse erhalten hatte, wird dabei sein. 2014 war das 56-Jährige bereits für seinen Debütroman „Kruso“ ausgezeichnet worden.

Neben Seiler sollen auch Peter Schneider, Jens Mühling, Gerwin van der Werf und Olivia Wenzel nach Neuruppin kommen. Peter Schneider hatte unter anderem „Die Lieben meiner Mutter“ veröffentlicht – ein Buch über eine Frau, die sich im Nachkriegsdeutschland mit vier Kindern durchzuschlagen versucht.

Mobiles Einsatzkommando

Für die diesjährigen Fontane-Festspiele haben sich die Organisatoren wieder neue Veranstaltungsformate ausgedacht. So soll am Auftaktwochenende das Mobile Fontane Einsatz Kommando (MFEK) durch Neuruppin ziehen – eine Theaterperformance, die neue Wege gehen will.

Enorm erfolgreich war im vergangenen Jahr die Premiere von „Hereinspaziert“, eine Aktion, bei der Neuruppiner ihre Höfe und Gärten für Gäste öffneten. Im Mai und Juli können Interessierte wieder auf Entdeckungstour in offenen Höfen und Gärten gehen. Literarische Überraschungen dabei inklusive.

Spazieren mit Fontane

Bereits ein Klassiker: die literarischen Stadtspaziergänge mit den beiden Schauspielern Alexander Bandilla und Hans Machowiak. Auch in diesem Jahr werden sie mit Fontane-Interessierten durch Neuruppin flanieren und dabei aus „Meine Kinderjahre“ und den „Wanderungen durch die Mark Brandenburg“ lesen. Tickets dafür sind – wie für die anderen Veranstaltungen auch – bereits zu haben.

Die Fontane-Festspiele enden im tiefen Herbst. Von Freitag, 13. November, bis Sonntag, 15. November, wird das Poesiefestival „Pop & Petersilie“ gefeiert. Drei Tage lang wird der zeitgenössischen Lyrik gehuldigt.

Von Frauke Herweg