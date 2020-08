Neuruppin

Mit kleinen Bötchen kenne ich mich mittlerweile so Pi mal Rettungsweste aus. Schließlich schippere ich seit ein paar Jahren immer wieder über den Ruppiner See und seine angeschlossenen Gewässer mit führerscheinfreien Familienschiffchen. Genieße – wie viele andere Freizeitkapitäne in der Region –in vollen Zügen die Natur und das Gefühl der Freiheit auf dem Wasser.

Das Schleusen schreckt mich Landratte mittlerweile nicht mehr. Und auch beim Fahren eines sechs Meter langen 15-PS-Boots habe ich ein gutes Gefühl. Meistens zumindest.

Auf dem Ruppiner See denken einige an den Bootsführerschein

Beim Anlegen zum Beispiel frage ich mich manchmal, ob meine Taktik mit dem Ausbügeln der gemachten Fehler im Nachhinein wirklich die beste ist. Meine Knotentechnik beim Festmachen, die auf dem Zubinden meiner Schnürsenkel basiert, halte ich ebenfalls für verbesserungswürdig. Und auch auf der Wasserstraße überkommen mich manchmal Schrecksekunden, wenn ich die Schifffahrtszeichen nicht auf Anhieb deuten kann.

Spätestens da werde ich zuverlässig das Gefühl nicht los, dass ein Bootsführerschein keine dumme Idee wäre. So scheint es auch vielen anderen zu gehen, wie meine kleine Umfrage unter den Bootslenkern an der Schleuse in Alt Ruppin kürzlich ergab. Doch wie schwer ist es, die Erlaubnis zu bekommen, sich mit gutem Gewissen auf dem Gewässer zu bewegen?

Immer mehr Freizeitkapitäne genießen die Freiheit auf dem Ruppiner See – viele ohne die offizielle Lizenz zum Ablegen. Denn diese braucht man erst für Boote mit mehr als 15 PS. Quelle: Celina Aniol

Hinterhergeschmissen kriege man den Sportbootführerschein auf keinen Fall, stellt Frank Birkholz klar. Er sei anspruchsvoller als die Autofahrerlaubnis. Mit ein wenig Ehrgeiz bekomme ihn aber so gut wie jeder, der auch ein bisschen Zeit in die Vorbereitung investiert, schiebt der Neuruppiner gleich beruhigend hinterher.

Birkholz, der seit Jahrzehnten in der Fontanestadt eine Fahrschule betreibt, bildet seit rund 20 Jahren auch Motorbootfahrer und Segler aus. Bis zu 35 pro Jahr bereiten sich beim ihm auf die Prüfung für Wasserfahrzeuge vor. Darunter im Schnitt: zwei Drittel Männer und ein Drittel Frauen. Meistens 35 bis 40 Jahre alt. In den Kursen sitzen aber auch mal 15- und 60-Jährige.

Frank Birkholz hat noch den alten Sportbootführerschein. Seit knapp zwei Jahren gibt es den Ausweis in Chipkartenformat. Wer ihn in der Hand halten will, muss neben der Prüfung in Theorie und Praxis auch noch ein Gesundheitszeugnis, einen Führerschein oder ein Führungszeugnis vorlegen und mindestens 16 Jahre alt sein. Quelle: Henry Mundt

Die meisten kommen aus der Region. Viele, weil sie den Schein brauchen, um Kinder im Verein beim Training mit dem Boot begleiten zu dürfen. Der Vorteil des deutlich höheren Altersdurchschnitts als beim Autoführerschein: „Die Schüler sind ehrgeiziger“, lautet das Fazit des Lehrers. Und fixierter auf die Aufgaben.

Viel palavern will Birkholz nicht. „Wollen wir gleich Fachkunde machen?“, fragt er stattdessen, als wir auf seinem Segelboot am Neuruppiner Ufer aufschlagen, das sein Vater und Onkel selbst gebaut haben. Er nimmt auch gleich eine Leine in die Hand und knüpft den Achtknoten.

Knotenkunde erfordert einige Übungsstunden

Dann ist der Palstek dran, bei dem sich die Schlaufe nicht zuzieht. „Der ist wirklich ganz, ganz wichtig. Den braucht man zum Bergen von Menschen.“ Aha statt Ahoi macht’s in dem Moment bei mir. Gedanken, was ich machen würde, wenn es zu einem Unfall auf dem Wasser kommt, habe ich mir jenseits von der Begutachtung von Rettungswesten an Bord bisher wenig gemacht.

Das Stecken der Leinen, die man für die Prüfung können muss, sieht bei Birkholz einfach aus. Wer’s beherrschen will, braucht aber Geduld. Quelle: Henry Mundt

Immerhin: Das Stecken der Knoten sieht simpel aus. Im Selbstversuch verheddere ich mich aber sofort. Birkholz schmunzelt und sagt: „Vier Wochen Fernsehverbot reicht – und alle haben es drauf.“

Neben der Knotenkunde lernen die Bootsschüler bei ihm an zwei bis vier Abenden das Grundlegende über Verkehrsregeln, Schallsignale und Ausweichpflichten. Was Lichter auf dem Wasser bedeuten, wie man das Wetter einschätzt und sich umweltfreundlich verhält.

Die Schüler von Birkholz lernen auch, wie man sich umweltfreundlich auf dem Wasser bewegt. Zu den zehn goldenen Regeln gehört auch, dass man Tiere möglichst aus einer größeren Distanz beobachtet. Wenn der Schwan den Motor allerdings spannender als den Schilfgürtel findet, ist das nicht unbedingt möglich. Quelle: Celina Aniol

Ein wenig Technik ist auch dabei. Wer auch den Segelschein machen will, der muss in dieser Sparte mehr Zeit investieren.

Birkholz selbst schwärmt vor allem für das Segeln. „Das fetzt“, sagt der 55-Jährige, der zum ersten Mal auf einem Segelboot saß, als er noch nicht einmal in der Schule war. Auf einem alten „Pirat“, einem kleinen schnuckligen Holzboot ohne Kajüte.

Vor allem an Brücken und Schleusen tauchen nautische Verkehrsschilder auf., die sich deutlich von denen an den Straßen unterschieden. Wer sie lesen kann, ist klar im Vorteil. Quelle: Celina Aniol

Wer den Führerschein nicht nur fürs Binnengewässer, mit dem man Boote bis 20 Meter Länge lenken darf, sondern auch für die Weltmeere bekommen möchte – und das wollen rund eine Handvoll bei Birkholz im Jahr –, der muss sich auch noch mit Navigationsthemen vertraut machen. Mit Karten, Kompass und mathematischen Formeln umgehen lernen. „Das ist nicht ganz ohne“, sagt Birkholz. Aber für alle machbar, die ein Grundverständnis für Mathematik haben.

Sportbootführerschein: Pauken gehört dazu

Danach treffen sich die Schüler noch ein- oder zweimal, um die Fragen für die Theorieprüfung einzuüben. Rund 300 Antworten müssen sie kennen, um die am Ende zu bestehen. Und diese haben es in sich. Meine Erfolgsquote liegt nicht einmal bei der Hälfte, als ich den Test im Internet ohne Vorwissen absolviere.

Pauken gehört dazu, sagt Frank Birkholz. Damit seine Schüler genug Zeit dafür haben, erstrecken sich die Unterrichtseinheiten bei ihm über mehrere Wochen.

Dazu läuft parallel die Praxisausbildung. Um das Handling auf dem Wasser für die Prüfung samt Retten einer Person in Not zu lernen, genügen wenige Stunden, meint Birkholz. Auch wenn er es manchmal mit Schülern zu tun hat, die nicht wissen, dass es auf einem Boot keine Bremse gibt.

Dichtes Gedränge bei der Schleusung in Alt Ruppin: Laut Birkholz eine der Stellen, an denen sich ein Bootsführerschein besonders auszahlt. Denn seine Schüler wissen, worauf es an der engen Stelle ankommt. Quelle: MAZ

Von Crashkursen hält der Lehrer wenig. Das Gelernte müsse gut eingeübt werden, damit es sitzt. Fürs Examen, bei dem an einem Tag die Theorie und die Praxis vor den strengen Augen der Prüfer unter Beweis gestellt werden. Vor allem aber, damit man später alleine souverän agieren kann. „Auf dem Boot kann man sich kein Rumeiern leisten, wenn ein Kind über Bord geht.“

Lernen geht erst nach der Prüfung richtig los

Deshalb lautet die Devise, die er seinen Schülern immer mitgibt: „Das eigentliche Lernen geht erst nach der Prüfung richtig los.“ Denn mit dem Bestehen der Tests für den Bootsführerschein sei man noch lange nicht mit jeder Situation vertraut. „Wer bei Windstille ordentlich gefahren ist, der hat nicht unbedingt einen Sturm erlebt.“

Die Erinnerung an ein aufziehendes Unwetter, das ich auf dem Wasser erlebte, ist blitzartig wieder da. Und die Erkenntnis, dass ich mit der Lizenz zum Ankerlichten zumindest eine Ahnung hätte, wie ich mich da rausmanövrieren kann.

