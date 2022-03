Klimastreik in Neuruppin - Neuruppin: Fridays for Future protestiert gegen Profitgier in der Klimapolitik

Dass Profitgier über die Bedürfnisse der Menschen und der Welt gestellt wird, das wollen die Aktivisten von Fridays for Future nicht hinnehmen – und protestieren dagegen. Auch in Neuruppin wollen sie am Freitag auf die Straße gehen. Diesmal mit einer Demo auf Drahteseln.