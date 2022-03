Neuruppin

Der russische Schriftsteller Wladimir Kaminer und Hangar-312-Betreiber Christian Juhre rufen zu einem Friedensmarsch am kommenden Samstag auf. Der Marsch für den Frieden in der Ukraine beginnt am 5. März um 14 Uhr am Neuruppiner Westbahnhof und führt von dort zum Hangar. Neben Schirmherr Wladimir Kaminer beteiligen sich auch Bürgermeister Nico Ruhle und Mitglieder des Bündnisses „Neuruppin bleibt bunt“ an dem Marsch.

„Es ist ein Krieg Wladimir Putins und nicht der Russen allgemein“, teilen die Veranstalter mit. So wie Schirmherr Kaminer verurteilten auch viele andere Russen den Krieg in der Ukraine.

Am Westbahnhof in Neuruppin geht es los

Die Teilnehmer des Friedensmarsches treffen sich am Samstag bereits um 13.30 Uhr am Westbahnhof. Am Hangar selbst ist eine Kundgebung mit mehreren Reden geplant. Die Veranstalter wollen zudem Friedenstauben in den Himmel steigen lassen.

Der Marsch soll auch Spenden für die Menschen aus der Ukraine sammeln – alle Erlöse aus dem Verkauf von Ansteckbuttons mit Friedensmotiven, Pfannkuchen und Bratwürsten sind für die Aktion „Deutschland hilft“ gedacht.

Der Neuruppiner Friedensmarsch beginnt am Samstag, 5. März, um 14 Uhr am Bahnhof West.

Von MAZonline