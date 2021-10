Neuruppin

Stein für Steinverlegen die Arbeiter derzeit das Pflaster im letzten Abschnitt der sanierten Friedrich-Engels-Straße in Neuruppin.

Bis Ende November soll die Fahrbahn fertig sein, heißt es aus dem Rathaus. Dann kann auch das Teilstück zwischen Virchow- und Steinstraße wieder benutzt werden.

Neuruppin lässt Pflaster der Friedrich-Engels-Straße in Beton verlegen

Das neue Pflaster soll in Beton verlegt werden, hatte Baudezernent Arne Krohn zuletzt angekündigt. So soll verhindert werden, dass sich die Steine später verschieben, wie in anderen Bauabschnitten der Straße geschehen.

Von Reyk Grunow