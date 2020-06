„Kleine Formate – aber große Arbeiten“ – so nennt Galerie-Vorstand Matthias Zágon Hohl-Stein die Radierungen des Neuruppiner Künstlers Bernd Weimar. Auf den ersten Blick zurückhaltend, offenbaren die 40 Arbeiten auf den zweiten Blick viel Leben und Kraft. Ab Donnerstag sind sie in der Galerie am Bollwerk zu sehen.