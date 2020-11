Neuruppin

Das Aktionsbündnis „ Neuruppin bleibt bunt“ erinnert am Montag, 9. November, an die Opfer der antisemitischen Pogrome des November 1938. Die Teilnehmer des Gedenkens treffen sich um 17 Uhr an der so genannten Jacoby-Villa in der Karl-Marx-Straße 64. Von dort wird ein Demonstrationszug durch die Innenstadt gehen – entlang den Stolpersteinen, die an ermordete Neuruppiner Juden erinnern.

„Im vergangenen Jahr standen wir unter dem Eindruck des rechtsterroristischen Anschlags auf die Synagoge von Halle,“ sagt Bündnissprecher Martin Osinski. „Diesmal beklagen wir neun Mordopfer, die ein Rechtsextremist in Hanau aus rassistischem Hass umgebracht hat.“ Osinski erinnert zudem an die anonymen Morddrohungen, mit denen sich Bürgermeister Jens-Peter Golde konfrontiert sah. „Solche antidemokratischen Einschüchterungsversuche sind entschieden zu verurteilen“

Nazis wüteten auch in der Praxis eines beliebten Neuruppiner Arztes

Am Treffpunkt des Gedenkens – an der so genannten Villa Jacoby – hatte einst der jüdische Arzt Arthur Jacoby seine Praxis. In der Reichspogromnacht am 9. November 1938 wüteten Nazis und ihre Anhänger auch dort. Im Februar 1943 wurde der Neuruppiner Arzt nach Auschwitz deportiert. Er gilt als verschollen.

Das Aktionsbündnis bittet Teilnehmer des Gedenkens, Kerzen mit Windschutz mitzubringen.

