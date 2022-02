Neuruppin: Gegen Corona geimpft wird ab März wieder im Oberstufenzentrum

Neuruppin/Rheinsberg

Wegen der stark gesunkenen Nachfrage von Corona-Schutzimpfungen in den Ruppiner Kliniken wird das Angebot von zuletzt vier Tagen halbiert und zudem künftig wieder ins Neuruppiner Oberstufenzentrum (OSZ) an der Alt Ruppiner Allee verlagert. Dort kann man sich ab nächster Woche freitags zwischen 15 und 20 Uhr sowie samstags von 9 bis 14 Uhr im Haus B impfen lassen, sagte am Donnerstag Ronny Sattelmair, der Chef des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in Neuruppin.

Die vorerst letzte Impfmöglichkeit im Haus B der Ruppiner Kliniken durch DRK-Mitarbeiter gibt es am Sonnabend, 26. Februar, zwischen 8 und 12 Uhr. Zuletzt waren laut Sattelmair weniger als 40 Impfwillige pro Tag gekommen. Zum Vergleich: Zu den Terminen beim Impfbus in Gildenhall und Wittstock vor knapp einem Jahr ließen sich mehr als 1000 Menschen den schützenden Piks verabreichen.

Im Neuruppiner OSZ werden drei verschiedene Impfstoffe angeboten

Am Oberstufenzentrum können Impfwillige laut dem DRK-Chef zwischen den Wirkstoffen von Biontech/Pfizer und Moderna sowie Novavax wählen. Bisher sei die Nachfrage nach dem neuen Wirkstoff Novavax aber überschaubar gewesen, so Sattelmair. Der DRK-Chef geht davon aus, dass es in den Hausarztpraxen nicht viel anders aussieht. Die Praxen haben bisher allerdings noch kein Novavax erhalten. Das hat bereits im Vorfeld für Unmut gesorgt.

Selbst die Ruppiner Kliniken warten noch auf die Lieferung von Novavax. Der Wirkstoff ist laut Land zuerst für medizinisches Personal und Pflegekräfte bestimmt. Das Neuruppiner Krankenhaus hatte 50 Dosen von Novavax geordert. Weil diese bisher nicht geliefert worden sind, sei die Impfung um eine Woche verschoben worden, sagte Kliniksprecherin Verena Clasen. Demnach haben sich bisher 40 Klinikbeschäftigte für das Impfen mit Novavax angemeldet.

Von Andreas Vogel