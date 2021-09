Neuruppin: Großes Interesse an der Lesung „Die Mauer war doch richtig“

Neuruppin

Mit einer munteren Diskussion endete am Samstagabend die Lesung „Die Mauer war doch richtig“ in der Neuruppiner Fontanebuchhandlung. Autor Robert Rauh und Moderator Frank Matthus schienen erfreut: Sie hatten die gut 50 Besucher zu Beginn der Runde ausdrücklich um ihre Meinung gebeten.

Sie wollten wissen, wie die Gäste den Bau der Berliner Mauer am 13. August 1961 erlebt hatten und ob sie die Auffassung der westdeutschen Geschichtsforschung teilen, dass das Gros der DDR-Bevölkerung tatsächlich gegen den Bau des „antifaschistischen Schutzwalls“, wie die Mauer im SED-Jargon hieß, gewesen ist.

Ein Aufschrei gegen den Bau der Mauer fehlte im Osten

Rauh, der die Akten von SED, Polizei und Geheimdienst, der Stasi, von damals gesichtet sowie eine Reihe von Zeitzeugen befragt hat, bezweifelt das.

Einen großen Aufschrei habe es gegen den Bau der Mauer in der DDR nicht gegeben, stellte Matthus fest. Der Schauspieler und Regisseur, 1964 in Berlin geboren, fragte nach den Gründen: Waren es Angst und Ausweglosigkeit, Unsicherheit und Ungläubigkeit, dass die Mauer lange stehen würde, Gleichgültigkeit oder die Überzeugung, dass die Mauer richtig sei, um ein weiteres Ausbluten der DDR zu verhindern?

Das neue Buch von Robert Rauh hat deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Quelle: Andreas Vogel

Angst vor Schikanen reiche als Erklärung nicht aus, so Rauh. Viele Menschen hätten sicher gehofft, dass die Mauer nur kurze Zeit stehen und die Westmächte eingreifen würden. Zudem hatten im August 1961 viele Menschen in der DDR ganz andere Probleme. Denn der Staat befand sich in einer Wirtschafts- und Versorgungskrise. „Es gab keine Butter mehr“, so Rauh.

Rauh: Die schweigende Mehrheit ist bisher nicht zu Wort gekommen

Der Autor, 1967 in Berlin geboren, hat 3500 Fragebogen zum Bau der Mauer rausgeschickt und 600 ausgefüllt zurück erhalten. Mehr als die Hälfte habe die Mauer aus damaliger Sicht für notwendig erachtet, so Rauh – und dass, obwohl ein Drittel von ihnen die DDR für nicht als demokratisch legitimiert hält. Soll heißen, die Befürworter des Mauerbaus waren also nicht allein SED-Funktionäre.

„Es gab auch unter Arbeitern, Bauern und der Intelligenz den Konsens, dass die Massenflucht gestoppt werden musste“, so Rauh. Diese große schweigende Mehrheit sei bisher jedoch kaum zu Wort gekommen.

Eine Mauer gegen den Personalschwund

„Sie sprechen mir aus dem Herzen“, sagte eine Fehrbellinerin und betonte sogleich, dass sie die Mauer nicht wiederhaben wolle. Doch es sei in der DDR nicht alles nur schwarz oder weiß gewesen. „Ich finde gut, dass nun auch die Grauzonen beleuchtet werden“, stimmte ein Neuruppiner zu. Der Mann verwies zudem darauf, dass der Ärzteschwund in den Ruppiner Kliniken mit dem Bau der Mauer aufgehört habe.

Nach der Lesung ließen sich viele ihr Buch vom Autor signieren. Quelle: Andreas Vogel

Ähnlich sei es bei der Lehrerschaft gewesen, sagte Siegfried Schwanz, der sich ebenfalls darüber freute, dass mit dem Buch „endlich mal die Grauzone“ durchleuchtet werde.

Das Buch „Die Mauer war doch richtig – Warum so viele DDR-Bürger den Mauerbau widerstandslos hinnahmen“ hat 208 Seiten und kostet 20 Euro.

Von Andreas Vogel