Neuruppin

Fast schon im Minutentakt rollten am Samstag hunderte Oldtimer – vom Moped bis hin zum schweren Traktor – auf das Gelände am Hangar 312 am Neuruppiner Stadtrand. Dort fand das mittlerweile dritte Treffen der Ostfahrzeuge statt. Bei freiem Zugang und ohne vorherige Anmeldung waren am Ende mehr als 400 Fahrzeuge und ihre Eigentümer dem Ruf nach Neuruppin gefolgt. Auch fast 1000 Besucher und Freunde der historischen Fahrzeuge nutzten die Chance und das gute Wetter, um in die Geschichte der DDR und der Ostfahrzeuge einzutauchen.

Unter den Ausstellern waren auch die IFA-Freunde Wolfhard Weiß und Rainer Hopf aus Paaren im Glien mit ihrem W50 und einem S4000 aus dem Jahre 1968. Wie Wolfhard Weiß erzählte, ist das Treffen in Neuruppin nur eines von vielen, die er im Laufe eines Jahres besucht. Dabei spielen die Entfernungen für den früheren LKW-Fahrer und Schlosser keine Rolle. Wichtig sei für ihn, dass nach der langen Corona-Zwangspause endlich wieder alles offen ist und er auf den Treffen wieder die Möglichkeit zum Austauschen und Fachsimpeln bekommt.

Sie sind wahre IFA-Freunde: Rainer Hopf und Wolfhard Weiß aus Paaren im Glien. Quelle: Peter Lenz

Ähnlich sehen es auch Heike und Matthias Heym aus dem thüringischen Suhl. Sie sind mit ihrem Moskwitsch 412 gerade im Ruppiner Land im Urlaub und haben eher zufällig vom Treffen erfahren. Für beide stand sofort fest: Dort müssen wir auch hin!

Heike und Matthias Heym aus dem thüringischen Suhl mit ihrem Moskwitsch. Quelle: Peter Lenz

Ein ganz besonderes Gefährt, einen sogenannten „Hühnerschreck“, hatte Axel Erxleben aus Salzwedel mit nach Neuruppin gebracht. Hergestellt wurde das Moped in Nauendorf bei Eilenburg und insgesamt waren seinerzeit gerade einmal 745 Exemplare zwischen 1957 und 1962 gebaut worden, wovon heute noch 20 Exemplare mit Keilriemenantrieb und von 145 mit Kettenantrieb noch ganze fünf Stück erhalten sind, so Axel Erxleben.

Stolz erzählte er, dass er sich glücklicher Eigentümer beider Exemplare nennen darf. Als Krönung seines „Hühnerschrecks“ konnte der Sammler den Besuchern noch einen kleinen schwedischen Anhänger mit absolutem Seltenheitswert präsentieren, welches laut Erxleben als Komplettpaket einen Wert von mindestens 5000 Euro erreichen würde.

Maik Horn alias Trecker-Maik aus Dabergotz ist bekannt für seine spektakulären Fahrten. Quelle: Peter Lenz

Nur wenige Meter entfernt zeigte sich der Dabergotzer Maik Horn alias Trecker-Maik mit seinem ZT423 LBS mit sechs Zylindern. Das Fahrzeug war nicht nur eine Augenweide, sondern Trecker-Maik preschte damit auch in einer spektakulären Aktion mit Vollgas und zum Erstaunen der Besucher die etwa 40 Grad steile Wand des Hangars empor.

Eine Leistung, die der Traktor von Heiko Busold – ein Pionier RS 40/1 aus dem Jahre 1950 – nicht erreichen würde. Dafür gilt er laut Busold als der erste in der ehemaligen DDR gebaute Traktor mit einem heutigen Sammlerwert von rund 12 000 Euro.

Heiko Busold mit seinem Traktor Pionier – einem der ersten Schlepper aus DDR-Produktion. Quelle: Peter Lenz

Neben hunderten Mopeds, Motorrädern und Autos wie Trabant, Wartburg und weiteren gab es auch jede Menge Ersatzteile an den verschiedenen Ständen. Wie beim Alt Ruppiner Händler „Zweiradteile Hübner“: André Hübner hatte 2018 das Geschäft vom damaligen Dieter Schäfer übernommen und weiter ausgebaut. Viele der Aussteller waren in kleineren und größeren Gruppen angereist und kamen vor allem aus den neuen Bundesländern.

Bei der gleichzeitigen Impfaktion auf dem Gelände des Hangars konnten 54 Besucher gegen das Coronavirus geimpft werden.

Von Peter Lenz