Ab Dienstag soll das Einkaufen für viele Kunden wieder etwas einfacher werden – zumindest in Neuruppin. Seit die 2G-Regel als Schutz vor einer Corona-Ansteckung im Einzelhandel gilt, muss jede Kundin und jeder Kunde in jedem Geschäft seinen Impf- oder Genesenennachweis vorweisen. Damit soll nun in vielen Neuruppiner Geschäften Schluss sein.

Künftig genügt es, den Nachweis einmal vorzuzeigen. Dann bekommen Kunden ein farbiges Bändchen fürs Handgelenk, das in allen anderen Geschäften, die an der Aktion teilnehmen, als Nachweis der Kontrolle gilt.

Der Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) hatte am Freitag mit dem Wirtschaftsministerium in Potsdam eine solche Möglichkeit vereinbart. So schnell wie die Neuruppiner sind bei der Umsetzung nicht viele. „Neuruppin ist da schon Vorreiter im Land Brandenburg“, schätzt Günter Päts, der stellvertretende Hauptgeschäftsführer des HBB, der seinen Sitz in der Fontanestadt hat.

Anja Strecker vom Reisebüro Globus hat am Montag für jedes Geschäft in der Innenstadt, das an der Aktion teilnimmt, eine Tüte mit Bändchen vorbereitet. Dazu gehört auch ein Muster, wie die Bänder beschriftet werden sollen, damit auch klar ist, dass die Kunden wirklich einen 2G-Nachweis vorgelegt haben. Quelle: Henry Mundt

Der Neuruppiner Verein „Wir die Innenstadt“ hat die Initiative ergriffen. Das Ministerium hatte zwar generell grünes Licht für eine Bändchenlösung gegeben – die Umsetzung müssen trotzdem die Behörden vor Ort klären.

„Ordnungsamt und Gesundheitsamt waren sehr kooperativ und haben sehr schnell entschieden“, sagt Carlo Focke vom Modegeschäft Bruns am Schulplatz.

Focke ist Mitglied im Neuruppiner Innenstadt-Verein und Vizepräsident des Handelsverbandes, der einen Großteil aller Geschäfte in den Ländern Brandenburg und Berlin vertritt.

Das Weihnachtsgeschäft läuft für viele Händler bisher nicht sehr gut

Aus eigener Erfahrung weiß Carlo Focke, wie schwer es die Händler gerade haben. Erst recht, seitdem sie auch noch den Impfstatus ihrer Kunden kontrollieren sollen. „Die allermeisten Kunden haben großes Verständnis für die Maßnahmen“, sagt er. „Aber man merkt schon, dass die Leute zunehmend genervt sind.“

Die Bänder, die der Verein Wir die Innenstadt ausgibt, tragen jeden Tag eine andere Farbe. Hinzu kommt ein Stempel des Geschäftes, in dem der Nachweis überprüft wurde und das Datum. Die Inkom hat die Bänder bereitgestellt, die beim Martinimarkt übriggeblieben waren. Quelle: Henry Mundt

Eigentlich sind die Wochen vor Weihnachten die umsatzstärksten des Jahres. Im vergangenen Jahr hatte Corona den Händlern schon das Adventsgeschäft verhagelt. In diesem Jahr ist es fast noch schlimmer. Die Kunden, die kommen, kaufen viel für Weihnachten, sagt Focke. Doch etliche kommen erst gar nicht: „Es fehlt die Frequenz.“

Er hofft, dass die Bändchenlösung hilft, etwas Entspannung zurückzubringen: „Einkaufen soll ja Spaß machen.“

Etwa 40 Geschäfte und Restaurants in der Neuruppiner Innenstadt beteiligen sich an der Aktion. Von Dienstag an geben sie jeden Tag ein Bändchen in einer anderen Farbe aus. Jedes Band trägt zusätzlich den Stempel des ausgebenden Ladens und das Datum als Beleg, wo die Kunden einen Nachweis vorgezeigt haben.

Neuruppins Ordnungsamt kündigt Kontrollen der 2G-Bändchen an

„Das muss ja auch für das Ordnungsamt zu kontrollieren sein“, sagt Doreen Stahlbaum, Vorsitzende des Vereins „Wir die Innenstadt“. Die Neuruppiner Inkom hatte die Bändchen zur Verfügung gestellt, die sie für den Martinimarkt angeschafft hatte, die dort aber nicht gebraucht wurden. Am Montag wurden sie verteilt.

Die Innenstadthändler hatten am Montag noch gehofft, dass sich auch das Ruppiner Einkaufszentrum (Reiz) an der Aktion beteiligt und die farbigen Bändchen aus der Innenstadt auch dort akzeptiert werden.

„Aber das geht nicht“, sagt Centermanager Frank Nieguth. Das Reiz startet am Dienstag seine eigene Bändchenaktion: Jeder, der das Einkaufszentrum betritt, bekommt auch dort ein farbiges Band fürs Handgelenk. Das gilt als Impf- oder Genesenennachweis in allen Geschäften des Reiz, für die die 2G-Vorschrift besteht. Etwa 25 Läden sind das.

„Auch wir werden die Farben wechseln“, so Nieguth. Aber sicherlich nicht jeden Tag, eher einmal pro Woche. Auch Stempel oder Datum auf dem Band soll es im Reiz nicht geben. Alles andere wäre zu aufwändig, sagt Frank Nieguth.

Für Baumärkte, Lebensmittelläden wie Kaufland, Lidl oder Edeka, Drogeriemärkte, Optiker und einige andere Läden gilt die 2G-Regel ohnehin nicht. Dort braucht man also auch einen Impfnachweis und kein Band am Handgelenk.

Von Reyk Grunow