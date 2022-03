Neuruppin

Erst am Montagnachmittag wurde neues Speiseöl in den Neuruppiner Edeka-Markt an der Trenckmannstraße geliefert und gleich in die Regale einsortiert. „Heute ist das Sonnenblumenöl schon wieder alle“, stellt Betriebsleiterin Eileen Deinert am Dienstagvormittag fest.

Dasselbe hat sich auch schon Ende vergangener Woche abgespielt: Die am Freitag in die Fächer gestellten Flaschen waren am Samstag allesamt verschwunden. „Die Leute kaufen Öl wie verrückt.“ Und auch vermehrt Konserven – vermutlich, weil Fachleute vor Engpässen in der Lebensmittelbranche wegen des Ukraine-Krieges warnen, denn das Land gilt als die Kornkammer Europas.

Edeka Nord: Engpässe bei Speiseölen

Verstehen kann die Marktleiterin die Hamsterkäufe dennoch nur bedingt. „Wenn man merken würde, dass die Waren nicht mehr kommen, dann ja – aber es kommt ja Nachschub“, so Eileen Deinert. Auch Max Sachau von der Edeka-Nord-Zentrale versichert, dass die Handelsgesellschaft derzeit „eine ausreichende Versorgung mit allen Produkten des täglichen Bedarfs“ sicherstellen könne.

Engpässe gibt es dennoch. „Dies betrifft insbesondere Speiseöle, die zum Teil auch aus der Ukraine stammen.“ Nur bei Mehl sieht es im Moment richtig mau aus, berichtet Eileen Deinert: Dieses Regal ihres Marktes ist leer – und auch Nachschub werde es nicht sofort geben. Denn das Edeka-Lager bekomme kein Mehl mehr von den Lieferanten.

Netto sieht Probleme bei Produktbeschaffung

Engpässe bei Mehl gebe es bei Netto nicht, sagt Kirsten Geß, Sprecherin des Unternehmens. Dass aber andere Regalreihen des Neuruppiner Marktes nicht mehr so prall gefüllt sind wie sonst, das könne schon sein. „Es ist tatsächlich so, dass es zu Problemen bei der Beschaffung kommen kann.“

Wenn dann auch noch das „Phänomen der Panikkäufe“ hinzukommt, dann könne das eine oder andere Produkt eben mal im Laden fehlen. Inwieweit das auf den Krieg in der Ukraine oder auf andere Probleme auf den Märkten zurückzuführen ist, das sagt sie nicht.

Neuruppin: Limitierter Verkauf in manchen Läden

Um den sich im Handumdrehen leerenden Regalen vorzubeugen, hat Netto jetzt bundesweit den Verkauf von besonders nachgefragten Waren auf haushaltsübliche Mengen pro Kunde beschränkt. Bei Mehl sind es drei Packungen, bei Speiseöl vier Flaschen. Bei Edeka gibt es diese Kappung noch nicht. „Wenn es aber mit den Hamsterkäufen so weitergeht, dann werden wir das wahrscheinlich auch noch machen“, sagt Eileen Deinert.

Ein Mehlwerk im Sommer 2021 mit voll gefüllten Lagerhallen. Im Moment gibt es auf den Weltmärkten Engpässe bei den Mehllieferungen, die bis nach Neuruppin zu spüren sind. Quelle: Peter Endig

Eine Prognose indes, ob sich die Versorgungssituation in der nächsten Zeit verbessert oder sogar noch verschlechtert, ob und wie steil die Preise nach oben gehen werden, wagen weder Kirsten Geß noch Max Sachau. Dazu sei die politische Weltlage zu dynamisch, die sich auf die Lebensmittelmärkte auswirkt, sagen die beiden Sprecher. Fest stehe aber, dass alle in der Branche „im Moment damit beschäftigt sind, neue Lieferanten und neue Lieferketten zu suchen“, so Geß.

Lidl geht von vereinzelten Lieferverzögerungen aus

Auch in den Lidl-Filialen der Region klaffen hier und da Lücken im Sortiment. Die Warenversorgung sei aber „grundsätzlich sichergestellt“, versichert auch Isabel Lehmann von der Presseabteilung der Discounter-Kette. „Lediglich bei einzelnen Produkten kann es zu Lieferverzögerungen kommen.“

Welche Waren das betrifft, das lässt die Unternehmensvertreterin offen. Bei dem breiten Sortiment in den Läden gebe es aber immer Alternativen, auf die die Kunden ausweichen können.

Edeka in Neuruppin: Kunden zeigen Verständnis

Eine neue Beschränkung auf kleinere Mengen wegen Vorratskäufen muss bei Lidl indessen nicht erst eingeführt werden. Denn die Waren werden dort laut der Sprecherin ohnehin nur in haushaltsüblichen Mengen verkauft – unabhängig von der aktuellen Weltlage. Das Unternehmen verfolge dennoch „sehr aufmerksam“ die weiteren Entwicklungen rund um den Krieg in der Ukraine.

So schlimm wie zu Beginn der Corona-Krise im Jahr 2020 sind die Auswirkungen der Hamsterkäufe derzeit keineswegs. Quelle: Tom Weller (Archiv)

Wie die meisten Kunden wohl auch. Dennoch fragen sie immer wieder nach, warum manche Waren fehlen, erzählt die Neuruppiner Edeka-Leiterin. „Wir müssen viel erklären.“ Auch wenn die Verkäufer manchmal selbst nicht genau wissen, weshalb etwas nicht da ist. Schließlich bekommen sie als letztes Glied der Lieferkette nicht immer mitgeteilt, ob die Ursache der kriegerische Konflikt ist oder doch die immer noch hohen Corona-Infektionszahlen, die zum Ausfall von Mitarbeitern in der Produktion einzelner Hersteller führen. Immerhin: „Die meisten Kunden zeigen diesmal Verständnis für die Engpässe.“

