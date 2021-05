Neuruppin/Rheinsberg

Während Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) gerade für Anfang Juni das Aufheben der Priorisierung in den deutschen Arztpraxen bei den Schutzimpfungen gegen das Coronavirus angekündigt hat, wartet Markus Kersten (38) sehnsüchtig auf die Information, wie viel Wirkstoff von Johnson und Johnson die Rheinsberger Praxis kommende Woche von der Apotheke erhält. Sind es 15 Dosen pro Woche oder weniger?

Kersten rechnet mit einer großen Nachfrage für den neu in Deutschland zugelassenen Wirkstoff aus Amerika – weil schon eine Impfung reicht, um den Patienten vor den Coronaviren zu schützen. „Das macht den Wirkstoff sexy.“

Erwartete Impfdosen nicht angekommen

Gleichwohl hat Kersten noch keine Patienten bestellt, die sich in der nächsten Woche mit dem Wirkstoff von Johnson und Johnson impfen lassen wollen. Der Grund: Die Rheinsberger Praxis sollte in der vergangenen Woche zwölf Dosen des Impfstoffes von Biontech-Pfizer erhalten.

Schon diese geringe Anzahl hält der Arzt „für einen Witz“. Doch nicht mal diese zwölf Dosen wurden geliefert. Dabei hat die Doppelpraxis zuletzt wöchentlich bis zu 250 Patienten gegen das Coronavirus impfen können.

Markus Kersten wartet händeringend auf mehr Impfstoff. Quelle: Regine Buddeke

In der Praxis von Markus Kersten und Heidelind Schäfer wird bisher der Wirkstoff von Astrazeneca und Biontech-Pfizer geimpft. „Inzwischen wollen viele Menschen sich mit Astra impfen lassen“, sagt Kersten. „Wir haben sogar Anfragen aus Berlin.“

Doch diese Anrufer müssen warten. Vorrang haben die Patienten aus der Region, die Anspruch auf die Schutzimpfung haben. Denn das Grundproblem ist, dass die Nachfrage nach Impfungen immer noch höher ist als die vorhandene Impfmenge.

Wartezeit für Astrazeneca in Rheinsberg überschaubar

Bedauerlich findet Kersten, dass es derzeit kaum Wirkstoff von Biontech-Pfizer gibt. „Das Land will, dass damit im Mai nur Zweitimpfungen gemacht werden.“ Die Warteliste für seine Patienten, die sich impfen lassen wollen, hat der Mediziner „recht gut in Blick“. Kersten spricht beim Impfen von einem „recht dynamischen Prozedere“ – weil selten klar ist, wann wie viele Impfdosen wirklich geliefert werden.

Die Wartezeit für einen Impftermin mit Astrazeneca in Rheinsberg ist überschaubar. Derzeit könne innerhalb einer Woche ein Termin angeboten werden, so Kersten.

Kassenärztliche Vereinigung: „Mangelverwaltung“

Wie angespannt die Lage ist, das weiß Christian Wehry genau. „Wir befinden uns weiterhin in einer Mangelverwaltung“, sagt der Sprecher der Kassenärtlichen Vereinigung Brandenburg (KVBB). Das bedeutet: Die Arztpraxen erhalten für Erstimpfungen in dieser und der nächsten Wochen nur zwölf Dosen Biontech-Pfizer. Er und auch der KVBB insgesamt warnen deshalb vor einer vorschnellen Aufhebung oder nur Erweiterung der Priorisierung, die derzeit in Aussicht gestellt werden.

Der KVBB-Vorsitzende Peter Noack hält diese gar für fast populistisch. „Hier werden in der breiten Bevölkerung Hoffnungen auf sehr schnelle Impftermine geweckt, die nicht erfüllt werden können, und es wird viele enttäuschte Impfwillige geben“, sagt er. Und die derzeit ausgereichten Dosen pro Praxis reichen nicht einmal aus, um die derzeit priorisierten zu versorgen.

Christian Wehry (l.), Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg, spricht sich gegen die Aufhebung der Priorisierung aus. Quelle: Bernd Atzenroth

Die Organisation führt trotz des Engpässe eine Übersicht über die Ärzte, die Corona-Impfungen durchführen. Allerdings ist diese Liste nicht vollständig. Sprich: Auch Hausärzte, die dort nicht aufgeführt sind, beteiligen sich unter Umständen an der Aktion.

„Wir führen in den Listen die Praxen, von denen wir gesichert wissen, dass in diesen Praxen geimpft wird“, erklärt Christian Wehry. Die Übersicht werde aber auch regelmäßig aktualisiert.

Impfende Ärzte in und um Neuruppin Diese Übersicht gibt die Liste der Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg wieder, die ständig ergänzt wird. Die jeweils aktuellste ist im Internet zu finden unter: kvbb.de/patienten/impfpraxen. Neuruppin Fehrbelliner Str. 38, Nadine Cihlarz, 03391 391970 Junkerstr. 6 a, Julia Engel, 03391 3918100 Junkerstr. 6 a, Bettina Senftleben Fehrbelliner Str. 7, Astrid Polzin, 03391 503887 Karl-Liebknecht-Straße 30, Alexandra Lorenz, 03391 352888 Junckerstr. 6 a, Katarzyna Bankowska, 03394 4032866 Junckerstr. 6 a, Boguslaw Krystian Nikiciuk, 03394 4032866 Junkerstr. 6 a, Iris Ruge, 03391 505900 Fontanestr. 4, Hans-Dieter Bachmann, 03391 2582 An der Seepromenade 20-21, Frank Rudolph, 03391 7120 Fontaneplatz 3 c, Jörg Winkler, 03391 3190 Rudolf-Breitscheid-Str. 11, Matthias Grüneberg, 03391 2979 Junckerstr. 10 a, Sandra Rose, 03391 504615 Wichmannstr. 18, Nico Draheim, 03391 2217 Junckerstr. 10 a, Kerstin Andrehs, 03391 4040187 Fehrbelliner Str. 136, Christiane Kaup Franzen, 03391 404882 An der Pauline 4 a, Luise Winkelmann, 03391 5103434 Heinrich-Rau-Str. 14 a, David Kissner, 03391 504614 Alt Ruppin, Breite Str. 53, Susanne Wiegank, 03391 7162 Amt Temnitz Walsleben, Dorfstr. 34, Karin Harre, 033920 504990 Wildberg, Karl-Marx-Straße 17, Maren Thierock, 033928 90370 Fehrbellin Wustrau, Ernst-Thälmann-Str. 6, Elke Jacoby, 033925 70228 Fehrbellin, Johann-Sebastian-Bach-Str. 4a, Ute Staamann, 033932 70296 Linum Nauener Str. 29, Christina Klawitter, 033922 60842 Rheinsberg Donnersmarckweg 3, Silke Klauß, 033931 2496 Rhinstr. 10, Lars-Uwe Rau, 033931 2281 Ringstr. 36-37, Nico Gerecke, 033931 2488 Kirchstr. 5, Markus Kersten, 033931 2497 Lindow Herzberg, Friedensstr. 18, Eveline Meinecke, 033926 70327 Lindow, Harnackstr. 18, Dietmar Schade, 033933 90152 Lindow, Rheinsberger Str. 2 e, Arkady Shelkovnikov, 033933 70218

Er rät den Impfwilligen zudem dazu, sich auf jeden Fall erst einmal beim eigenen Hausarzt oder dem behandelnden Facharzt zu melden, auch wenn dieser in der Liste nicht erscheinen sollte. „Dieser kennt die Krankengeschichte und kann am besten einschätzen, ob sich zum Beispiel auch Astrazeneca für eine Person unter 60 Jahren eignet oder nicht“, so Wehry.

Walslebener Ärztin ärgert sich über aktuellen Engpass

Die Walslebener Allgemeinmedizinerin Karin Harre hat wie Kersten in dieser Woche keinen Biontech-Impfstoff für Erstimpfungen bekommen. Ein Riesenärgernis, findet Harre: „Wenn wir nicht mehr Impfstoff bekommen, können wir auch nicht mehr impfen.“

Für Harre bedeutet die ausbleibende Biontech-Lieferung für Erstimpfungen: viel Telefoniererei. Sie muss allen Patienten, die in dieser Woche auf eine Biontech-Impfung gehofft haben, absagen und ihnen Astra anbieten. „Astra hätten wir genug.“ Viele Patienten seien bereit, sich auch mit Astra impfen zu lassen. Doch kann Harre verstehen, dass Impfwillige, die auf Biontech gehofft hatten, zunächst enttäuscht sind.

Hausärztin Karin Harre hat wegen des Engpasses einen großen Zusatzaufwand. Quelle: Karin Harre

Der angekündigten Aufhebung der Impfpriorisierung blickt Harre mit gemischten Gefühlen entdeckten. „Wenn wir genug Impfstoff hätten, könnte das einen Schub bringen.“ Doch bisher blieb das schon für Ende April angekündigte Mehr an Impfstoff aus. Harre hofft jetzt auf einen neuen Impfstoff von Johnson und Johnson. Sie hat ihn für nächste Woche bestellt. “Wir wissen aber noch nicht, ob wir ihn auch kriegen.“

Lesen Sie mehr unter:

Markus Kersten übernimmt die Praxis von Heidelind Schäfer in Rheinsberg

Walsleben: Hausärztin fordert mehr Impfungen in Arztpraxen

Neuruppin: Landrat will Impfbus zu Schulen schicken

Von Celina Aniol, Frauke Herweg, Andreas Vogel