Neuruppin

Auf einem Grünstreifen am südwestlichen Ende der Artur-Becker-Straße in Neuruppin ist demnächst ganz schön was los. Dort entsteht eine Hecke, die Farbe und Leben ins Wohnquartier bringen soll – mit Früchten zum Naschen, tierischen Bewohnern und neuen Objekten des in Neuruppin bereits bekannten Künstlers Rupprecht Matthies. In dieser Woche fiel der Startschuss für das neue Projekt, das Bestandteil des Programmes „Bildung, Wirtschaft und Arbeit im Quartier“ (Biwaq) ist.

Naschen ist erlaubt!

In einer ersten Phase sind seit Mai dieses Jahres mit Teilnehmern des Biwaq-Projektes, Kindern des Bauspielplatzes und Anwohnern Ideen entwickelt und in Zusammenarbeit mit dem Künstler umgesetzt worden. Rupprecht Matthies hat schon an zahlreichen anderen Orten im Neuruppiner Neubaugebiet seine Handschrift hinterlassen: Von ihm stammen unter anderem die sogenannten Windwörter entlang der Heinrich-Rau-Straße und Gemälde an mehreren Trafohäuschen.

In wochenlanger Kleinarbeit entstanden in den Werkstätten des Bauspielplatzes unter Matthies’ Leitung nun die ersten Metallfiguren für die Hecke. Das Biwaq-Team mit Jan Achterberg, Galina Güthenke, Lina Hossqinzada und Thomas Falkenberg schraubte, sägte, schliff und sprayte, was das Zeug hielt.

Hecke mit Früchten zum Essen

Insgesamt entstanden mehrere Dutzend Figuren, die am Ende auf dem Bauspielplatz, an der Krümelkiste und natürlich entlang der Hecke aufgestellt werden. Die etwa 15 Meter lange Hecke besteht vor allem aus Schwarzer Johannisbeere, Kornelkirsche, Zierquitte oder Aronia. Die Sträucher werden in den nächsten Tagen und Wochen unter der Leitung von Gartenbauingenieurin Ulrike Tannen gepflanzt.

Auch das nahe gelegene Mehrgenerationenhaus Krümelkiste unter der Leitung von Antje Teuffert wurde schon im Vorfeld in das Projekt einbezogen. Mitarbeiter des Hauses werden sich nach der Fertigstellung um den Erhalt und die Pflege der Figurenhecke kümmern.

Die Idee zum Pflanzen der Hecke stammt vom Leiter des Quartiersmanagements für die Wohnkomplexe I bis III, Matthias Frinken. Dem Architekten gefiel es nicht, dass die Grünfläche am schmalen Weg zum Garten der Sinne hinter der Karl-Liebknecht-Schule immer wieder beispielsweise von Autos befahren wurde. Dank der bunten Hecke soll damit nun Schluss sein.

Von Peter Lenz