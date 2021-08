Neuruppin

In ein buntes Tuch eingewickelt liegt der Habicht auf einem Tisch – die markant gelben Augen des Greifvogels blicken auf das, was vor ihm passiert: Ein kleines Stück Rinderherz nähert sich seinem Schnabel – es ist Fütterungszeit.

Henry Lange hat den verletzten Habicht bei sich aufgenommen. Der 63-Jährige ist Greifvogel- und Eulenexperte. Mit den Fingern öffnet er den Schnabel, während er das Stück Rinderherz mit einer Pinzette langsam in den Mund des Tieres schiebt.

„Er hat innere Verletzungen und er wird von Parasiten befallen“, diagnostiziert der Neuruppiner Henry Lange. Vor ein paar Tagen hat er das Tier in Herzberg aus einem Garten geholt. Dort muss der Habicht gegen ein Hindernis geflogen sein, wobei er sich so schwer verletzte, dass er flugunfähig war: „Er kroch mehrere Tage herum“, sagt Henry Lange.

Er ist der Arzt der Vögel

In solchen Fällen rufen die Leute Henry Lange an. Er versucht dann, die verletzten Greifvögel zu retten. Die ersten 24 Stunden seien die Wichtigsten gewesen, „die hat er gut überstanden“, sagt Lange über seinen derzeitigen Pflegling. 14 Tage werde der Habicht nun mindestens bei ihm bleiben – und sich dann hoffentlich erholt haben.

Seit über 40 Jahren kümmert sich der dreifache Familienvater Henry Lange um verletzte Greifvögel und Eulen. Zurzeit pflegt er neben dem Habicht auch noch einen Turmfalken: „Bei einem Ausflug ist er auf der Erde gelandet und kommt alleine nicht wieder hoch“, sagt er. Wann seine Faszination für die Tiere entfachte, weiß er noch, als wäre es erst kürzlich gewesen.

Es war im Jahr 1974, erzählt er, da habe ihn ein Bekannter in die Welt der Vögel eingeweiht. „Das Balzverhalten der Greifvögel fasziniert mich bis heute. Ihre wilden Flugspiele und ihre Schönheit haben mich nicht losgelassen“, sagt er.

Noch nie hat jemand den Flügelschlag einer Eule gehört

Auch Eulen faszinieren ihn. Vor allem deshalb, weil sie geräuschlos fliegen. „Durch ihre besondere Federstellung gleiten sie nahezu lautlos. Man hat noch nie einen Flügelschlag von ihnen gehört“, sagt er. Die äußerste Feder des Flügels der Eule sei wie eine Säge, wodurch der Wind zerschnitten und der Flug geräuschlos wird.

In einem Jahr pflegt Lange etwa 35 bis 40 verletzte Vögel. Oft sind laut Henry Lange der Straßen,- und Bahnverkehr oder Windräder für Unfälle verantwortlich. Typische Verletzungen seien Flügelbrüche oder auch Schädeltraumata. „Wenn die Vögel nach einem Unfall verletzt und wehrlos sind, sind Parasiten und Raubtiere eine große Gefahr für sie“, sagt Henry Lange.

Sollte jemand auf einen verletzten Vogel finden, ist es laut Henry Lange zunächst wichtig, den Vogel unter einen Karton ins Dunkle zu legen. „Die Dunkelheit hält die Parasiten ab. Wichtig ist, dass sie keine Eier auf den Vögeln ablegen“, sagt er. Der nächste Schritt sei es, ihn zu kontaktieren. Henry Lange schaut sich den Vogel dann an – je nach Diagnose, pflegt er das Tier selbst oder bringt es in eine Tierklinik oder eine Auswilderungsstation.

Das erfährt er über die Vögel, wenn er sie beringt

Doch nicht nur die Verletzung der Vögel heilt Henry Lange – er beringt sie auch. Dies passiert in der Brutzeit von Februar bis Juli. Es gibt zwei Arten der Beringung: Einmal beringt Henry Lange die Greifvögel für die Beringungszentrale – damit erhalten die Greifvögel praktisch ihren Personalausweis. Dann gibt es den Farbring: „Daran können wir die Bewegungsweise ablesen – von der Brutzeit, bis sich der Vogel irgendwo ansiedelt und wo er Winterschlaf hält“, sagt Henry Lange.

Jeder Vogel habe einen individuellen Farbring. So beobachtet Henry Lange beispielsweise den Mäusebussard – die am meisten vorkommende Bussardart in Ostprignitz-Ruppin. Dennoch weiß man heute noch nicht viel über ihn. „In der DDR-Zeit gab es noch nicht die technischen Möglichkeiten, um dem nachzugehen“, sagt er.

So viele Greifvögel gibt es im Landkreis

Den Farbring der Vögel kann er mit einem Fernrohr ablesen, wenn sie still sitzen. Das funktioniert auch einer Entfernung von bis zu 220 Metern. Für die Beringungszentrale beringt Lange jährlich 70 bis 80 Vögel. Aktuell gibt es im Landkreis Ostprignitz-Ruppin laut Henry Lange etwa 15 Seeadler, 20 Wanderfalken und 30 bis 35 Fischadler. Bei der Beringung muss er zudem genau auf das Alter der Tiere achten.

„Jungvögel beringe ich nicht. Wenn ich irgendwo hoch zu ihrem Nest klettere, springen sie hinunter“, sagt er. Bei jungen Seeadlern sei die optimale Zeit für eine Beringung etwa 18 bis 30 Tage nach der Brut. Bei Adlern habe er bis zu acht Wochen Zeit, bei Fischadlern etwa fünf bis sechs Wochen.

Er hat einen Wunsch

Mit ihm an seiner Seite, wenn er etwa Strommasten hinauf klettert, ist sein Kollege, der 31-jährige Maximilian Bona. Henry Lange selbst ist inzwischen 63 Jahre alt. „Ich versuche, den Job an jüngere zu übergeben. Maximilian ist engagiert und zuverlässig“, sagt er. Dennoch fehle der Nachwuchs, sagt er. Dabei ist seine Arbeit wichtig, um die Vögel zu schützen und ihre Arten in Ostprignitz-Ruppin zu erhalten.

„Vielen Greifvögeln und Eulen geht es nicht gut. Wir müssen sie schützen, um den nachfolgenden Generationen die Artenvielfalt zu erhalten“, sagt er.

Wer einen verletzten Greifvogel oder eine verletzte Eule sieht, kann Henry Lange unter dieser Nummer erreichen: 0151 75020962 (bis spätestens 22 Uhr kann angerufen werden).

