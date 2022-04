Neuruppin: Holger Kuhn ist Hausmeister an der evangelischen Schule 

Neuruppin

Kein Stimmengewirr, keine vollen Klassenzimmer, kein Gewusel in den Gängen und auf dem Schulhof. Der Schulbetrieb hat Pause. Es sind Ferien. Die Klassenzimmer sind leer, die Schule ist verlassen. So auch an der evangelischen Schule in Neuruppin.

Aber nicht ganz: Wenn andere in den Urlaub fahren, ist Holger Kuhn im Einsatz. Der 61-Jährige ist einer der beiden Hausmeister der Schule.

Zielstrebig läuft er durch die leeren Gänge, in seiner Hand schwingt ein alter Eimer, in dem irgendwann einmal Streusalz war. Darin transportiert er seine wichtigsten Utensilien: eine Zange, einen Schraubenzieher, eine Bohrmaschine und ein paar Schrauben.

Reparaturen in der Evangelischen Schule Neuruppin

Bevor die Schule wieder losgeht, muss Kuhn einige Reparaturen erledigen. „Meine Liste ist noch lang“, sagt Holger Kuhn. Um kleinere Malerarbeiten will er sich kümmern, Kritzeleien aus Kreide im Schulhof entfernen. Die Tür eines Einbauschranks in einer der Klassen sei locker und all die Schließfächer der Schülerinnen und Schüler müssten an die Wand geschraubt werden.

Ferienzeit. Die Klassenzimmer sind leer. Perfekt, um einmal von Grund auf für Ordnung zu sorgen, findet Hausmeister Holger Kuhn. Quelle: Judith von Plato

„Die Kinder klettern auf die Schließfächer. Gerade vor den Ferien ist eines sogar umgefallen.“ Zum Glück sei da nichts passiert. Die Schwachstelle behebt er jetzt. Über all die Flausen der Schüler, die ihm oft zusätzliche Arbeit einhandeln, ärgert er sich nicht. „Wir waren doch alle mal jung und genauso“, sagt Kuhn und lacht. Er mag die Schüler, ist selbst dreifacher Vater und dreifacher Großvater. „Bei 1200 Schülern geht eben immer wieder etwas kaputt.“

Vom Schiffsbauer in Rostock zum Hausmeister in Neuruppin

Hausmeister ist Kuhn erst seit 2019. „Ich komme eigentlich aus der Produktion, nicht aus der Pädagogik. Aber ich wollte mal etwas Sozialeres machen.“ Da kam die Stellenanzeige als Schulhausmeister gerade richtig. Freunde, die auch in dem Job arbeiteten, brachten ihn darauf. Davor arbeitete Holger Kuhn als Metallbauer von Glasfassaden und als Schiffsbauer. „Ursprünglich komme ich aus Rostock, aber das ist lange her“, sagt er. Um eines der Schließfächer festzuschreiben, musste er halb reinklettern. Das gehört zum Job.

Seit 40 Jahren wohnt er inzwischen in einem Wald in der Gegend. „Wegen des Hauses im Forst bin ich auch hergekommen. Ich liebe den Wald.“ Diese Liebe lebt er auch als Hausmeister aus – so gut es eben geht: im Schulgarten. Hier gibt es einen angelegten Teich, Beete und sogar Bienen.

Holger Kuhns Alltag in der Schule

Holger Kuhns Tage haben eine klare Struktur: Jeden Morgen ab 7 Uhr schließt Kuhn die Türen auf und schaltet die Alarmanlagen aus. Alle Alarmanlagen und alle Türen. Der zweite Teil seines Arbeitstages findet nach Schulschluss statt: Abends ist er der Letzte, der geht. Dann streift er noch einmal durch die Klassenzimmer und kontrolliert zur Sicherheit die Fenster und lässt die Rollläden herunter. Über eine Stunde braucht er dafür.

Bei 1200 Schülerinnen und Schülern fällt so manche Reparatur an. Holger Kuhn ist als Hausmeister der erste Ansprechpartner. Quelle: Judith von Plato

Mit den Schülern hat er viel Kontakt, ihre Namen kennt er trotzdem nicht alle. Viel lieber denkt er sich seine eigenen Spitznamen für sie aus. „Du lernst die Schüler mit der Zeit ein bisschen kennen und dir fallen ihre Eigenheiten auf. Da ist der, der immer zu spät kommt. Der, der auch gerne mal hilft oder der, der – sagen wir nicht frech, aber sehr selbstbewusst ist.“

Viel zu tun in der Evangelischen Schule Neuruppin – trotz Ferien

Die Schule verlassen zu sehen, ist eine nette Abwechslung. „In den Ferien schaffe ich immer am meisten.“ Nur dann muss Kuhn keine Rücksicht auf den Unterricht nehmen und kann schrauben, hämmern, räumen und mähen – so laut er möchte. Noch ein Vorteil: Alles gehe viel schneller. „Sonst wollen die Schüler manchmal bei irgendetwas helfen. Das ist nett und macht Spaß, aber ist nicht besonders effektiv“, sagt Kuhn und schmunzelt.

Eine von Holger Kuhns Lieblingsbeschäftigungen: die Arbeit im Schulgarten. Eigentlich wollte er mal Förster werden. Quelle: Judith von Plato

Trotzdem gebe er gerne mal Aufgaben ab, vor allem an Profis: „In dem Beruf muss man die Arbeiten verteilen. Sonst kommt man nicht hinterher.“ Die Grundreinigung zum Beispiel, die Wartungen der Technik und der Aufzüge, die Kontrolle der Blitzanlage, das Verlegen des neuen Fußbodens, das Streichen ganzer Klassenräume. Für all das gibt es externe Zuständige, die Kuhn koordiniert und in die Schule lässt. Und zwar möglichst in den Ferien, damit sie niemanden beim Unterricht stören.

Damit gehen zwei Wochen schnell um. Viel zu schnell, um alles zu schaffen. Trotzdem freut sich Kuhn auch wieder auf die Kinder und Jugendlichen. Die Schließfächer warten schon auf sie.