Pünktlich um 9 Uhr hat der Trödelmarkt auf dem Gelände des Hangars 312 am Samstag wieder seine Pforten für Besucher geöffnet. Mit erneut mehr als 70 Verkaufsständen und geschätzten 500 bis 600 Besuchern zählt die Veranstaltung in Neuruppin zu den größeren Trödelmärkten in der Region. Er erfreut sich deshalb auch außerhalb zunehmender Beliebtheit.

Zur Weihnachtszeit gibt es andere Veranstaltungen

Wie Veranstalter Christian Juhre berichtete, wird nach diesem Wochenende allerdings vorerst Schluss sein mit dem Trödeln, zumindest für dieses Jahr. Auch auf dem Gelände am alten Flugplatz beginnt in wenigen Wochen die Weihnachtszeit; damit kommen auch neue Veranstaltungen und Attraktionen. Viele der Besucher nutzten vielleicht auch gerade deshalb am Sonnabend die Zeit, um noch einmal zu feilschen oder zu verkaufen.

Rayk Bekter bot selbstgeschmiedete Messer an

So wie Rayk Bekter. Er nutzte die Gelegenheit, einige seiner handgeschmiedeten Messer und Klingen unters Volk zu bringen. Das könne eine teure Angelegenheit sein, erzählte der Händler. Um die 500 Euro können die selbstgeschmiedeten Teile mitunter kosten – bei einer Herstellungszeit von vier Wochen allerdings eine durchaus nachzuvollziehende Größe.

Rayk Bekter ist auf Schmiedearbeiten spezialisiert. Bis zu vier Wochen kann es dauern, ehe er ein Messer hergestellt hat. Quelle: Peter Lenz

Unter den Händlern tummelten sich auch einige aus anderen Regionen, etwa er Berliner Ulrich Jost. Auf seinem Verkaufstisch fand sich alles, was einen Bezug zur Feuerwehr hat. bot Jost unter anderem zwei Gläser der Freiwilligen Feuerwehr Alt Ruppin aus dem Jahre 1978 an, die er einst von seinem Vater bekommen hatte. Jost besitzt zwar ein ein Grundstück in Lindow, aber auf den Neuruppiner Trödelmarkt hatte es ihn am Samstag zum ersten Mal verschlagen. „Sollte ich die Gläser nicht verkaufen, schenke ich sie vielleicht der Feuerwehr“, sagte er.

Nicole Alpermann mit Tochter Milena. Quelle: Peter Lenz

Nur einen Katzensprung weiter hatte die neunjährige Greta Schulz ihren Stand aufgebaut. Sie versuchte, nicht mehr benutztes Spielzeug loszuwerden – und die Geschäfte liefen gut an. Innerhalb der ersten Stunde hatte Greta Schulz bereits 40 Euro eingenommen – das Geld soll natürlich gespart werden.

Kleine Bücherwürmer

Vor allem an Büchern interessiert zeigte sich die fünfjährige Milena Alpermann. Mit ihrer Mutter Nicole im Schlepptau gelang es ihr, einige Exemplare – etwa „Alice im Wunderland“ – zu ergattern. Mama Nicole erzählte, dass sie alle Bücher bereits vorlesen musste. „Und es sind viele“, sagte sie und lachte.

Inmitten dieses Getümmel trug Diana Elend eine kleine Weihnachtspyramide in den Händen. Begleitet von Tochter Mia und deren Cousine Nele hütete sie das neue Stück wie einen kleinen Schatz. „So etwas habe ich mir schon lange gewünscht – und für 10 Euro konnte ich eigentlich auch nichts falsch machen“, erzählte sie. „Ich habe mir heute nicht nur einen Wunsch erfüllt, sondern ein kleines Stück Vergangenheit wiederbekommen.“

Von Peter Lenz