Der Bau von Wohnungen in Neuruppin boomt. Gefühlt werden gerade an allen Ecken und Enden neue Wohnungen gebaut oder sie sind geplant. Inzwischen gibt es so viele Wohnungsbauvorhaben, dass sich erste Skepsis breit macht: Wie viele Wohnungen braucht Neuruppin wirklich?

Noch 2019 haben Fachleute der Fontanestadt in einer Studie einen riesigen Bedarf an neuen Wohnungen bescheinigt. Bis 2035 müsse die Stadt die Grundlagen für den Bau von bis zu 1300 Wohnungen schaffen, heißt es in einer Wohnungsmarktstudie, die die Stadtverwaltung in Auftrag gegeben hat.

Jetzt, nur zwei Jahre später, schient das Ziel schon erreicht. In Neuruppin sind sogar weit mehr als die anvisierten 1300 Wohnungen geplant, rechnet man alle Vorhaben zusammen, die bisher mehr oder weniger konkret im Gespräch sind.

Bauvorhaben an vielen Orten in Neuruppin

Allein im Seetorviertel sollen gut 200 Wohnungen entstehen. 80 sind derzeit schon im Bau, die anderen werden aller Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren folgen.

Gut 170 Wohnungen will der Investor Dennis Wisbar rund um die alte Poliklinik an der Neustädter Straße schaffen.

In dem neuen Wohngebiet am alten Paulinenauer Bahnhof entstehen rund 100 weitere Wohnungen oder sind schon entstanden.

An der Schinkelstraße in Neuruppin lässt die Sparkasse gerade 22 weitere Wohnungen bauen. Quelle: Henry Mundt

Die Prima-Gruppe baut gerade an der Mesche 27 Reihenhäuser. In der Altstadt hat die Sparkasse vor Kurzem etwa 20 neue Wohnungen fertiggestellt und baut jetzt 22 weitere.

An der Bahnhofstraße in Karwe hat die Stadt ein kleines Wohngebiet für Häuslebauer geschaffen. An der Musikersiedlung sind Wohnungen geplant, an der Wittstocker Allee noch einmal 50 von privaten Investoren.

In Gühlen-Glienicke hat die Stadt ein Baugebiet ausgeschrieben. Auch in Zermützel soll eines auf den Weg gebracht werden. Ein weiteres plant die Stadt gerade auf ehemaligen Kleingartenparzellen an der Eisenbahnstraße. Und das sind längst nicht alle Vorhaben.

Basis für die Wohnungsmarktstudie war das Jahr 2017. Damals waren in Neuruppin 17.632 Wohnungen bekannt. „Seitdem ist eine Menge passiert und es wird noch eine Menge passieren“, sagt Markus Schwarzenstein aus dem Amt für Stadtentwicklung.

Allein in den Jahren 2018 bis 2020 wurden in Neuruppin laut statistischem Landesamt 193 neue Wohnungen fertiggestellt, etwa am alten Paulinenauer Bahnhof und am Sportcenter in der Bienengräberstraße. Darunter waren 63 Einfamilienhäuser.

„Derzeit befinden sich viele Baustellen in Bewegung“, sagt Schwarzenstein. 451 waren Ende 2020 im Bau.

Auch 2021 wurden viele Bauanträge in Neuruppin genehmigt

Allein im ersten Halbjahr 2021 hat die Stadtverwaltung den Bauanträgen für weitere 182 Wohnungen in 21 Bauvorhaben zugestimmt. Für noch einmal 41 Vorhaben mit zusammen 175 Wohnungen laufen die Anträge noch.

Geht man davon aus, dass all diese Vorhaben tatsächlich auch so fertiggestellt würden, wäre der Bedarf, den die Wohnungsmarktstudie 2019 für Neuruppin vorhergesagt hat, schon zu etwa 80 Prozent gedeckt.

Darüber hinaus werden im Rathaus und bei Investoren derzeit noch etliche andere Vorhaben vorbereitet, die noch nicht so konkret sind. Nimmt man sie zusammen, könnten weitere 500 Wohnungen entstehen. Damit wäre das Ziel von 1300 neue Wohnungen schon in weniger Jahren weit übertroffen.

Parzellen für Eigenheime und Häuslebauer fehlen noch

Bei den meisten Bauvorhaben in Neuruppin geht es um Eigentums- oder Mietwohnungen. „Beim Ein- und Zweifamiliensektor gibt es einen Engpass bei Bauflächen. Das können und wollen wir nicht schönrede“, sagt Markus Schwarzenstein.

Doch mittelfristig wolle die Stadt das ändern und Platz für 50 bis 60 Häuser schaffen. Das seit Jahren diskutierte Baugebiet Vorstadt Nord auf dem alten Flugplatz ist da nicht einmal mitgerechnet.

Die Entwicklung macht nicht alle Stadtverordneten froh. Siegfried Wittkopf (BVB/Freie Wähler) räumt zwar ein, dass viel neu gebaut wird – aber vor allem teure Wohnungen die sich Familien oder Rentner mit wenig Geld nicht leisten könnten.

Frank Borchert (Bündnis90/Grüne) ist sicher, dass Neuruppin in den nächsten Jahren von der Entwicklung in Berlin profitieren wird, erst recht, wenn der Prignitz-Express bald im Halbstundentakt in Richtung Hauptstadt fährt. Er warnt aber auch: „Das Potenzial für Wachstum ist begrenzt.“

Von Reyk Grunow