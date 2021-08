Ab Montag, 23. August, kontrollieren die Busfahrer in Ostprignitz-Ruppin wieder Schülerfahrausweise. Längst nicht alle Mädchen und Jungen haben bereits einen – sie müssen für die Tour einen Fahrschein erwerben.

Wartende Schüler an der Bushaltestelle in der Fehrbelliner Straße in Neuruppin. Quelle: Henry Mundt