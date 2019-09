Eine Zugbegleiterin im Prignitzexpress ist am Dienstag von einem Fahrgast attackiert und verletzt worden. Als die Frau nach dem Fahrschein fragte, zog der 47-Jährige sie an den Haaren und drückte sie gegen eine Toilettentür. Am Rheinsberger Tor in Neuruppin war für den Fahrgast Endstation.