Neuruppin: Immer wieder gefälschte Impfausweise im Umlauf

Neuruppin

Eine Mitarbeiterin einer Neuruppiner Apotheke meldete sich am Montag bei der Polizei und teilte mit, dass wiederholt Bürger versucht hätten, mit gefälschten Impfausweisen digitale Impfzertifikate zu erlangen.

Bereits am 14. Oktober gelang es einem 48-jährigen Ostprignitz-Ruppiner mit einem offenbar gefälschten Impfausweis ein digitales Impfzertifikat zu erhalten. Erst bei einer späteren Überprüfung stellte sich der Ausweis als Fälschung heraus.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Urkundenfälschung

Ebenfalls am 14. Oktober versuchte eine bislang unbekannte Seniorin in der gleichen Apotheke, für einen 38-Jährigen und eine 37-Jährige (beide aus OPR) unter Vorlage von gefälschten Impfausweisen das digitale Zertifikat zu bekommen. Der Apotheker bemerkte jedoch Unregelmäßigkeiten in den Impfausweisen und wies die Frau ab.

Eine Überprüfung ergab, dass die angegebene Ärztin die betreffenden Covid-19-Impfungen nicht verabreicht hatte. Die Kriminalpolizei hat mittlerweile die Ermittlungen wegen des Verdachts der Urkundenfälschung aufgenommen.

Von MAZ-online