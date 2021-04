Neuruppin

Alle Lehrer der staatlichen Grund- und Förderschulen in den Landkreisen Ostprignitz-Ruppin, Prignitz, Oberhavel und Havelland, die eine Corona-Impfung bekommen wollten, haben bereits die Erstimpfung erhalten, sagt Dietmar Menzel. Die Zweitimpfung soll bald folgen.

Der Leiter des Neuruppiner Schulamts, das für die Einrichtungen in den vier Landkreisen zuständig ist, klingt richtig erleichtert, als er die Nachricht verkündet. Kein Wunder, schließlich sind die Corona-Infektionen bei Kindern und Jugendlichen in letzter Zeit stark angestiegen.

Impfung nimmt etwas Angst vor Ansteckung in Schulen

Die Impfung bringe genau zum richtigen Zeitpunkt ein Stück mehr Sicherheit in den Schulalltag, lautet deshalb sein Fazit. Und sie nehme den Pädagogen etwas von der Sorge, sich bei ihrer Arbeit mit den vielen Kontakten anzustecken.

Auch Lehrer an weiterführenden Schulen sollen bald die Möglichkeit erhalten, sich impfen zu lassen. Im Moment erteilen die Pädagogen noch Distanzunterricht. Menzel hofft aber, dass sich das so schnell wie möglich ändern wird – und dass auch diese Lehrer im April, spätestens aber im Mai ihre erste Impfdosis bekommen können.

An Freien Schulen müssen die Träger handeln

All das gilt allerdings wie gesagt für Schulpersonal an staatlichen Schulen. Wie die Impflage an freien Schulen aussieht, das kann der Chef des Schulamts nicht sagen. Denn für die Impfungen an diesen Einrichtungen seien alleine die Träger zuständig – und müssen sich demzufolge auch darum kümmern.

Seit Ende Februar werden Personen, die an Grund- oder Förderschulen arbeiten, mit hoher Priorität geimpft. Der Bund hat sie damit auf eine Stufe mit den über 70-Jährigen gestellt.

Von Celina Aniol