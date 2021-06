Neuruppin

Eine Fontäne aus Wasser spritzt empor, als ein Jugendlicher im Neuruppiner Jahnbad vom Steg hinein springt. Zwei, drei Meter saust das Wasser nach seinem Sprung in die Höhe, der Steg und die umliegenden Badegäste kriegen ein paar der hinabfallenden Tropfen ab.

Das gute Wetter, frei von Wolken, bei 30 Grad, lockte am Mittwoch, 16. Juni, etliche Besucher ins Jahnbad, dass seit dem 3. Juni wieder geöffnet hat. Es gibt keine Einschränkungen mehr; Auf den sandigen Volleyballfeldern spielt eine größere Clique um den Sieg, auf der Wiese haben sich vermehrt Gruppen zusammengefunden und entspannen – auch die gelb-grüne Rutsche und der fast vier Meter hohe Sprungturm werden fleißig von den Besuchern genutzt.

Linus kennt das Leben ohne Einschränkungen nicht

Alles Dinge, die im Schwimmbad normal sind. Doch wegen der Pandemie war lange Zeit nichts wie gewohnt. Jetzt genießen die Menschen ihre neu gewonnene (und altbekannte) Freiheit. Im Wasser, ganz nah an der Wiese, spielt die 31-jährige Mandy Stavenhagen mit ihrem dreijährigen Sohn Linus; er planscht und freut sich, wenn das Wasser nach seinen Schlägen darauf hinauf spritzt. Im Hintergrund spritzt ihn sein Papa Ingo mit einer Wasserpistole ab – Linus Lachen ist auch außerhalb des Wassers gut zu hören.

Mandy Stavenhagen freut sich vor allem für ihren Sohn, Linus, der das Leben nun endlich auch ohne Einschränkungen der Pandemie kennenlernt – und sichtlich Spaß hat, im Wasser zu planschen. Quelle: Henry Mundt

„Er ist mit der Pandemie aufgewachsen und kennt das Leben gar nicht ohne die Einschränkungen“, sagt Mandy Stavenhagen über ihren jungen Sohn. Inzwischen würde Linus sie gar öfter daran erinnern, dass sie ihre Maske mitnehmen soll, wenn sie hinaus gehen.

Umso glücklicher ist sie, ihrem Sohn nun die Seiten des Lebens zu zeigen, die eigentlich zur Normalität gehören. „Wir haben das Schwimmbad während der Pandemie schon sehr vermisst“, sagt die Neuruppinerin. Dieses Jahr seien sie zum ersten Mal im Jahnbad, „wir werden aber noch öfter hierher kommen“, sagt sie.

Kunstvolle und akrobatische Sprünge ins Wasser

Auf dem Sprungturm läuft der 19-jährige Maximilian Förschner mit schnellen Schritten an; er geht in die Knie, tritt sich ab und breitet in der Luft seine Arme aus. Kurz vor dem Wasser führt er sie zusammen und taucht mit einem Kopfsprung ein. „Ich liebe es, vom Turm zu springen“, sagt der 19-Jährige. Er und sein Kumpel, Tim Fiebig, sind aus Kremmen ins Neuruppiner Jahnbad gekommen.

In der nächsten Sekunde hat Maximilian Förschner die Arme zusammen gezogen – und ist mit einem Kopfsprung ins Wasser getaucht. Quelle: Henry Mundt

„Hier gibt es einen Sprungturm, in Kremmen nicht“, sagt der 20-jährige Tim Fiebig. Den gesamten Mittag über sieht man von den Beiden kunstvolle und akrobatische Sprünge ins Wasser; Verschiedene Saltos, einen Auerbach oder eine Schraube, haben sie im Repertoire. Auch von einem zehn-Meter-Turm seien sie schon des öfteren gesprungen.

Umso glücklicher sind sie, den Sommer im Jahnbad genießen zu können – schon zum fünften Mal seit der Öffnung am 3. Juni sind sie hier. „Wir sind einfach froh, dass das Schwimmbad wieder offen hat. Ohne, wäre der Sommer einfach langweilig“, sagt Maximilian Förschner.

In den nächsten Tagen werden noch mehr Gäste erwartet

Etwa 100 Badegäste sind an diesem Mittwochnachmittag ins Jahnbad gekommen. Über die große Wiese verteilen sich die verschiedenen Gruppen gut, „in den nächsten Tagen wird es aber sicher noch voller werden“, sagt Marlen Steiner, Fachangestellte für Bäderbetriebe. Vor allem in den Sommerferien werde das Schwimmbad sicher gut besucht sein.

Auch nehme sie wahr, dass die Gäste vermehrt in großer Zahl ins Schwimmbad kommen. „Es kommen viel mehr größere Gruppen, als noch in den letzten Jahren“, sagt sie. Ob das damit zu tun hat, dass die Menschen wegen der Pandemie überwiegend auf Kontakte verzichten mussten, könne sie nicht sagen. Mit ihrer schwarzen Sonnenbrille steht sie hinter der Kasse und schaut genau, was im Schwimmbad passiert und ob jemand Hilfe braucht – an diesem Mittwoch aber, scheint es ruhig zu bleiben. „Ich finde es schön, dass die Badegäste endlich wieder da sind“, sagt Marlen Steiner.

Das neu gewonnene Freiheitsgefühl

Die 18-jährige Franziska Barnebeck liegt mit ihren zwei Freundinnen im Schatten eines Baumes, weg von den intensiven Sonnenstrahlen. „Ich habe mich zu Hause eingeigelt“, sagt die Auszubildende über die letzten anderthalb Jahre. Sie ist froh, nun endlich wieder etwas erleben zu können.

Auch die drei Freundinnen Pauline Hille, Lea Weber und Franziska Barnebeck (v.l.r.) freuen sich über das neue Gefühl von Freiheit. Quelle: Henry Mundt

„Es ist ein neu gewonnenes Freiheitsgefühl“, sagt sie dazu, endlich wieder mit Freunden im Schwimmbad liegen zu können. Ausgestattet sind sie gut; Sonnencreme liegt neben ihnen, auch ein grauer Wasserring, den sie mitnehmen, wenn sie schwimmen. Geplant haben die drei Neuruppinerinnen den Ausflug am Mittwochmorgen spontan, nach einem Blick auf die Wettervorhersage.

Lea Weber hat sich schnell an die vielen Gäste im Schwimmbad und die lauten und freudigen Stimmen der Menschen gewöhnt: „Es fühlt sich wieder normal an“, sagt sie. Jetzt hoffen die drei Freundinnen, dass das auch so bleibt. „Wer weiß, was im Winter passiert. Ich hoffe, es bleibt, wie es ist“, sagt Franziska Barnebeck.

Von Steve Reutter