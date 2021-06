Neuruppin: Jahnbad darf wieder öffnen

Neuruppin

Mit den am Mittwoch beschlossenen Lockerungen der Corona-Regeln darf auch das Neuruppiner Jahnbad wieder öffnen. Seit Donnerstag kann dort wieder geplanscht werden, teilte die Stadtverwaltung mit. Die Öffnungszeiten sind im Internet unter www.seebadeanstalt-neuruppin.de zu finden.

Personendaten müssen erfasst werden

Das Hygienekonzept des Jahnbades wurde an die aktuellen Regelungen der Eindämmungsverordnung angepasst. So sind zur eventuell erforderlichen Kontaktnachverfolgung die Personendaten der Besucher zu erfassen, entweder über ein auszufüllendes Formular in Papierform oder digital über die Luca-App.

Darüber hinaus gelten die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln. Das Vorlegen eines negativen Testergebnisses und das Tragen einer Maske seien für Badegäste nicht notwendig, so die Stadtverwaltung.

Turnhallen können ab Montag genutzt werden

Ab Montag, 7. Juni, ist zudem unter Auflagen wieder Sport in den städtischen Turnhallen möglich, sowohl Schul- als auch Vereinssport. Es gelten die Regelungen des § 12 der aktuellen Eindämmungsverordnung: So müssen Sportler zum Beispiel negativ getestet sein und in den Umkleideräumen Maske tragen. Die Nutzungen werden aktuell mit den Vereinen und Gruppen abgestimmt, so Stadtsprecherin Michaela Ott.

Von MAZonline