Neuruppin

Trotz sinkender Inzidenz in Ostprignitz-Ruppin bleibt das Neuruppiner Jahnbad weiterhin geschlossen. „Wann eine Öffnung erfolgen wird, steht noch nicht fest“, sagt Michaela Ott, Sprecherin der Neuruppiner Stadtverwaltung. Die Stadt ist Träger des Freibades am Ruppiner See.

Eigentlich hätte die Badesaison bereits am 15. Mai begonnen. Schon im vergangenen Jahr durfte das Jahnbad wegen der Pandemie erst am 12. Juni für Badegäste öffnen. Dennoch seien 2020 nach Angaben der dortigen Fachangestelltin für Bäderbetriebe, Marlen Steiner, noch etwa 8.000 Gäste da gewesen.

Womöglich öffnet das Freibad im Juni

„Das ist vergleichsweise wenig“, sagt sie. In gewönhlichen Jahren seien es etwa 10.000 bis 12.000 Menschen. Wann sie das Freibad wieder öffnen darf, weiß auch sie noch nicht. „Bisher haben wir noch keine Informationen erhalten.

Ich gehe aber davon aus, dass wir wieder irgendwann im Juni öffnen dürfen“, sagt Marlen Steiner. Etliche Vorkehrungen seien dafür schon erledigt. Etwa wurde 2.500 Quadratmeter Sand umgebuddelt, Schilder angebaut und die Rutsche aufgebaut.

Von Steve Reutter