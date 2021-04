In Neuruppin hängen etliche Plakate mit Gesichtern von Kulturschaffenden. Damit will die Stadtverwaltung auf die schwierige Situation der Künstler während der Pandemie aufmerksam machen. Denn seit über einem Jahr steht das kulturelle Leben nun schon still. Eine von ihnen ist Juliane Daum – im November musste sie wegen der Pandemie ihre Tanzschule schließen.