Neuruppin

Seit Beginn der Pandemie im vergangenen Jahr kann das Jugendfreizeitzentrum (JFZ) in Neuruppin nun schon keine kulturellen Veranstaltungen mehr anbieten. Die Türen müssen geschlossen bleiben. Vor allem auch für die so beliebten Disco-Parties. Undenkbar sind zur Zeit die fröhlichen Feiern mit etlichen Menschen auf engem Raum und lauter Musik. Doch hofft man dort sehr, bald wieder loslegen zu können – und arbeitet hinter den Kulissen intensiv an einer Rückkehr.

Das JFZ hat jetzt eine Jugendsozialarbeiterin

Seit vielen Jahren etwa bemüht sich das JFZ um eine Jugendsozialarbeiterin, „wir konnten sie aber alleine nie finanzieren“, sagt der Vorstandsvorsitzende des Vereins Daniel Dzienian. Angestellt ist die neue Jugendsozialarbeiterin Larissa Trippel bei der „Initiative Jugendarbeit Neuruppin“, mit Zuschüssen der Stadt Neuruppin wird sie nun für zehn Stunden pro Woche im JFZ unterstützen können.

Etwa hilft sie, wenn Jugendliche Probleme haben, auch schafft sie neue kulturelle Angebote. „Das ist ein erster Erfolgsschritt, wir sind sehr glücklich, sie jetzt bei uns zu haben“, sagt Daniel Dzienian. Die Stelle ist zunächst für ein Jahr befristet.

Traurig sei er dennoch, da die Türen des Jugendfreizeitzentrums weiter geschlossen bleiben müssen. Für wie lange noch, scheint noch nicht absehbar zu sein. Doch man sei vorbereitet, wenn es wieder losgehen kann. „Ich glaube, es gibt einen unglaublichen Hunger nach Leben, Musik und Treffen mit ihren Freunden unter den Jugendlichen. Die Nachfrage ist groß, wann es endlich wieder losgeht. Wir stehen in den Startlöchern und können sofort loslegen, wenn wir es dürfen“, sagt der 41-Jährige.

Es soll neue Veranstaltungen geben

Dann auch mit einem neuen Konzept für Veranstaltungen. „Wir planen, in Zukunft vermehrt Outdoor-Aktivitäten anzubieten“, sagt er. Was konkret geplant ist, könne er aber noch nicht sagen. Sicher ist aber, „dass die Ansteckungsgefahr einfach geringer ist und wir die Sicherheit der Gäste gewährleisten müssen“, sagt Daniel Dzienian.

Dieser Zettel hing im März letzten Jahres vor dem JFZ. Damals fiel die „Clubnacht“ wegen der Pandemie aus. Quelle: Katharina Kastner

Möglich machen das auch Gelder der Stadt Neuruppin und des Bundes, ohne die es das Jugendfreizeitzentrum womöglich nicht mehr geben würde. „Ohne die Hilfen wäre es schwierig gewesen“, sagt er. Insgesamt hat der Verein 30 Mitglieder. Doch es wird während der Pandemie auch weiterhin schwer. „Wenn es ewig so weitergeht, wissen wir auch nicht mehr, ob wir die Existenz sichern können“, sagt Daniel Dzienian.

Doch bleibt Daniel Dzienian optimistisch. Vor allem auch wegen der Pläne, künftig vermehrt Outdoor-Aktivitäten anbieten zu können. „Wir sind hungrig danach, dass die Türen bald wieder aufmachen können. Und wir glauben, dann ein noch besseres Angebot als vorher anbieten zu können“, sagt er.

Sobald sie öffnen dürfen, kann es wieder losgehen

Das Konzept des Jugendfreizeitzentrums ist es auch, dass „die Jugendlichen Kultur nicht nur konsumieren, sondern sie selbst gestalten und aktiv daran mitarbeiten“, sagt er. Inwieweit die Pandemie den Jugendlichen schade, auch psychisch, könne er nicht final beantworten. „Es ist bestimmt sehr unterschiedlich“, sagt er. Die einen würde es mehr treffen und belasten, die anderen weniger. Sicher ist aber, dass das JFZ und die kulturellen Angebote allen fehle.

Fest steht, sollte das Jugendfreizeitzentrum wieder öffnen dürfen, braucht es keine lange Anlaufzeit. Sofort könne man den Jugendlichen etliche Veranstaltungen bieten und sie so wieder das kulturelle Leben in Neuruppin spüren lassen.

Von Steve Reutter