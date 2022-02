Neuruppin

Am Samstagvormittag wurde bei der Polizei in Neuruppin eine Sachbeschädigung in der Bilderbogenpassage gemeldet. Nach Zeugenangaben hatte sich am Abend zuvor etwa ein Dutzend Jugendlicher dort aufgehalten. Sie randalierten dort, zerschlugen Glasflaschen auf Tischen und auf dem Boden eines dortigen Cafés.

Der Newsletter direkt aus dem Newsroom Die Top-Themen, die Brandenburg bewegen - und alle Infos zur Corona-Pandemie. Täglich von der Chefredaktion in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Jugendliche Randalierer zerschlagen Glas und hinterlassen Reifenspuren

Weiterhin wurden Gegenstände gegen Wände geworfen und mit einem Moped Reifenabrieb an Boden und Wänden hinterlassen. Dabei entstand den Angaben der Polizei zufolge ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Eine 55-Jährige Mitarbeiterin eines Bekleidungsladens sprach die Täter an und forderte sie auf, sich zu benehmen. Daraufhin wurde sie von den Jugendlichen angepöbelt.

Möglicher Zusammenhang zu früheren Vorfällen in der Bilderbogenpassage

Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wurde der Polizei mitgeteilt, dass bereits in der Nacht vom 2. zum 3. Februar in der Bilderbogenpassage mehrere Lampen mutwillig zerstört worden waren. Auch hierfür sollen Jugendliche der Gruppe be Personen verantwortlich sein. Damals entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.

Die Jugendlichen wurden in beiden Fällen durch die Überwachungstechnik aufgezeichnet. Die Videos stehen der Polizei zur Verfügung und werden nun ausgewertet, um die Täter zu identifizieren.

Von MAZonline