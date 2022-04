Neuruppin: Jugendliche schlagen auf Pärchen ein

Neuruppin

Eine 48-jährige Frau und ihr 43-jähriger Lebenspartner sind am Mittwochnachmittag in der Präsidentenstraße in Neuruppin von drei Jugendlichen angegriffen und verletzt worden. Die Frau war bereits am Tag zuvor mit einem 15-Jährigen aneinandergeraten. Als sie am Mittwoch in Begleitung ihres Lebensgefährten erneut auf den 15-Jährigen traf, schlugen der und seine beiden ebenfalls jugendlichen Begleiter auf sie und ihren Freund ein.

Frau muss ins Krankenhaus

Die 48-Jährige prallte durch einen offenbar heftigen Schlag gegen eine Hauswand, zog sich eine Platzwunde am Hinterkopf zu und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr 43-jähriger Lebensgefährte wurde ebenfalls geschlagen und erlitt eine Platzwunde im Gesicht.

Die drei Täter flüchteten, der 15-Jährige konnte nach kurzer Fahndung aber von der Polizei gestellt werden. Um Schlimmeres zu verhindern, wurde er in Gewahrsam genommen, bis ihn sein Vater abholte. Eine Strafanzeige wurde gefertigt.

Von MAZonline