Neuruppin

Am Freitagnachmittag erwischte ein 58-Jähriger zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren im Keller eines Mehrfamilienhauses an der Hans-Grade-Straße in Neuruppin beim Rauchen. Als der Mann die beiden Jugendlichen daraufhin ansprach, reagierten sie sehr aggressiv und griffen den Mann an.

Nach Aussage des Geschädigte sollen die beiden mit einem Gegenstand auf ihn eingeschlagen und ihm die Nase blutig geschlagen haben.

Polizei greift Jugendliche in Tatortnähe auf

Polizeibeamten konnten die beiden Jugendlichen in der Nähe antreffen und zur Rede stellen. Der 15-Jährige gab daraufhin zu, dass er den Mann geschlagen habe. Er erklärte allerdings, sein Freund habe sich daran nicht beteiligt, auch habe er keinen Gegenstand benutzt, um zuzuschlagen. Gleichwohl muss sich der 15-jährige nun wegen Körperverletzung verantworten.

Von MAZ-online