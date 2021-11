Neuruppin: Karaoke in der Bilderbogenpassage

Neuruppin

Mit Gesang geht alles besser. Das dachten sich zumindest die Organisatoren des nunmehr zweiten Trödelmarktes in der Neuruppiner Bilderbogenpassage. Und so luden sie die Besucher ein, in einem Karaoke-Wettstreit die besten Sänger zu ermitteln, die sich dann über einen Einkaufsgutschein von 25 Euro freuen konnten.

„Wir haben ja bereits am langen Donnerstag im September mit dem jetzt monatlichen Programm begonnen“, erzählt Christian Maier, der Eigentümer der Bilderbogenpassage. Und so war es bereits die dritte Veranstaltung in Folge.

Regelmäßig Aktionen in der Bilderbogenpassage Neuruppin

Unterstützt wird Maier dabei von Mediencoach Kristina Hannaleck, der Betreiberin der Veranstaltungsplattform „Neuruppin.net“. Sie kündigte an, dass es künftig regelmäßig alle zwei bis drei Wochen samstags Aktionen in der Passage geben werde. Dabei werde vor allem Augenmerk auf Regionalität der Anbieter gelegt.

Sänger und Entertainer Nick David (l). mit Ehefrau und der ganzen holländisch-deutschen Familie. Quelle: Peter Lenz

Entertainer Nick David führte am Samstag durch das Programm und verzauberte die Besucher mit eigenen Liedern und Balladen. Der Engländer ist vor gut einem Jahr aus den Niederlanden nach Neuruppin gezogen, der Liebe wegen, wie der 43-Jährige verriet.

Während der Sänger einen Evergreen nach dem anderen zum Besten gab, hatten sich an den Seitenflächen einige Händler eingefunden, um ihre Waren hier feilzubieten.

Unter ihnen die Malerin Tatjana Seitz, die nicht nur ihre abstrakte Malerei hier zum Kauf anbot, sondern auch noch einen Teil des eigenen Kleiderschrank-Inhalts mitgebracht hatte. Am Ende des Tages verblüffte Seitz die Zuhörer auch noch mit ihrer Sangeskunst.

Aber auch Kathrin Zirk hatte mit Helmut Scheel gemeinsam eine Trödelstand mit Kinderspielzeug und weiteren Nützlichkeiten aufgebaut und von Beginn an reichlich Umsatz gemacht.

Kathrin Zirk und Helmut Scheel boten Kinderspielzeug an. Quelle: Peter Lenz

Sie nutze seit etwa einem Jahr jede sich bietende Möglichkeit, um die Urlaubskasse aufzubessern, berichtete sie. Auch sie sollte noch mit einer erstaunlichen Stimme die Zuhörer begeistern.

Nur knapp zehn Teilnehmer beim Karaoke-Wettstreit

Letztlich trauten sich aber kaum zehn Teilnehmer, beim Karaoke mitzumachen. So konnte sich am Ende jeder der Sänger über einen Gutschein freuen, darunter auch Nick Davids Schwägerin Annett Grewatsch,

Annett Grewatsch präsentiert ihren Gutschein. Quelle: Peter Lenz

Als nächste Veranstaltung in der Bilderbogenpassage ist die Weihnachtsfeier am 11. Dezember geplant. Hierbei sollen 150 gespendete Weihnachtsbäume zu Gunsten gemeinnützlicher Vereine und Einrichtungen verkauft werden.

Von Peter Lenz